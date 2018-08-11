Van’da 9. Van Denizi Su Sporları Festivali başladı

Van Denizi Su Sporları Festivali’ başladı.

Edremit Belediyesi ev sahipliğinde Kent Meydanı’nda düzenlenen festival, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Festivalde açılış konuşmasını yapan Van Vali Vekili Mehmet Parlak, Van’ın köklü geçmişine değinerek, “Bu festival; birçok uygarlıklara ev sahipliği yapmış, bin 700 metre rakımıyla dünyadaki tek sodalı göle sahip olan ve yine kahvaltısı ve kedisi, uygarlıklara ev sahipliği yapmış geçmişi ve Türkiye’de en çok güneş gören ikinci il olması hesabıyla Van ilimizde gerçekleşiyor olması, bu festivale katılan misafirlerimize eşsiz fırsatlar sunuyor. İlimizde başta su sporları olmak üzere birçok spor branşında ciddi bir yükselme olduğunu gözlemlemekteyiz. Sadece kano ve kürekte 500 faal sporcumuz var. Yüzme sporlarında da yine 500 gencimiz eğitim almaktadır. Bunun yanında yüzme alanında 4 bin çocuğumuz yüzme kursuna devam ediyor. 4 yıl gibi kısa süre olmasına rağmen ulusal düzeyde ciddi başarılar aldığımızı biliyoruz. Kürek dalında 4 ayrı madalyayla sporcularımızın ilimize dönmesi haliyle göğsümüzü kabarttı. Umarım bundan sonra da katılımı artarak devam eder. İki gün sürecek olan müsabakalarda tüm sporculara başarılar diliyor, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ise festivalin Van’ın tanıtımı açısından önemli olduğuna vurgu yaparak, “Bizim denizimiz, hakikaten Vanımızın en büyük, en değerli nimeti. Bu nimeti doğru kullanmak, verimli kullanmak lazım. İşte şu an yapılmakta olan organizasyon da bunun bir işareti, bir ifadesidir. Van’ımızın geleceğinde turizm, en önemli sektörümüz. Bu sektörü yoğun bir şekilde değerlendirmek de, Van denizimiz ile alakalı projelerimizin büyüyerek geliştirilmesidir. Bu organizasyonu da işte onlardan bir basamak, bir ön adım olarak değerlendirirsek, İnşallah ilimiz adına, Edremitimiz adına da bir gelişme, güzel bir fırsata dönüştürebiliriz” ifadelerini kullandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç da, su sporlarının Van Denizi ve Van adına önemli bir aktivite olduğunu dile getirerek, “Van’ın tanıtımı açısından önemli olan bu festivali son derece önemsiyoruz. Bu yıl 9’uncusunu düzenlerken, önümüzdeki yıl 10’uncu Van Denizi Su Sporları Festivalinin de startını vermiş bulunmaktayız. Önümüzdeki yıl Allah kısmet ederse çok büyük, çok geniş katılımlı bir etkinlikle 10’uncu yılını yine bu mekanda kutlamaya gayret edeceğiz” şeklinde konuştu.

Su sporlarında yaklaşık 4 yıllık geçmişe sahip olan Van’ın; kano, kürek ve yelken branşlarında başarılı bir grafik çizdiğini ifade eden İnanç, “7 yıllık bir geçmişe sahip olduğumuz yüzme branşında diğer illere göre kısa sürede çok mesafe kat ettiğimizi ifade etmek istiyorum. En son bugün Elazığ’da yapılan 1. Etap grup yarışmalarında 27 madalya ile ilimize dönen yüzücülerimiz, ilimizde düzenlenen ve 12 ilin katıldığı ikinci etap grup finallerinde ise kızlar ve erkekler takımlarında toplam 67 madalya alarak bizleri gururlandırmışlardır” dedi.

Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli de, "Kentimizin özellikle turizm üzerinde turizm pastasından hak ettiği payı alması için bu gibi festivallerin çok önemli olduğunu biz biliyoruz. Israrla sırtını denize dönen kentin yüzünü denize döneceğini ve bunun için her türlü çalışmayı yapacağımızı söylemiştik. Geçmişte de yapmıştık şuanda da valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz, İpekyolu Belediyemiz, Edremit Belediyemizin destekleriyle kent meydanı sahil bandımızda su sporlarını gerçekleştiriyoruz. İki gün boyunca Van ve Edremit, bu tarz etkinliklerle dolu dolu keyifli zaman geçirecek" diye konuştu.

Festivali büyük bir heyecanla izleyen vatandaşlar ise Van’da vu tür organizasyonların düzenlenmesinin önemli olduğunu ifade ederek, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Yapılan konuşmaların ardından festival; plaj futbolu, plaj voleybolu, kano, yelken, kürek, dragon ve açık su yüzme yarışmaları dile devam etti. İki gün sürecek festival yarın yapılacak olan ödül töreni ve akabinde Van oturma gecesi ile sona erecek.

Festivale Van Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, kamu kurum ve kuruluş amirleri ile vatandaşlar katıldı.