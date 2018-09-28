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Van'da 91 kaçak şahıs yakalandı

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 91 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 91 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Hacıbekir Mahallesi Lalapaşa 12. Sokak üzerinde bulunan metruk bir binada arama yapıldığı belirtildi. Aramada 70 Afganistan ve 21 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 91 kaçak göçmen yakalandı.


Yabancı uyruklu şahıslar, gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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