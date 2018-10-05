Van'da ‘AB projeleri' konulu toplantı

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan bilgilendirme toplantısına İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir Sığınç, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi proje uzmanları, okul müdürleri ve okul müdür yardımcıları katıldı.

Bilgilendirme toplantısının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir Sığınç, AB projeleri kapsamında yapılan Erasmus+ programına değindi. Erasmus+ programının; eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden ve daha etkili araçlar sunmayı amaçlayan bir çalışma olduğundan söz eden Şube Müdürü Şığınç, bu tür çalışmaların Van ilinde daha yaygın hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Sığınç, “Mesleki eğitimde öğrenim görenlerin istihdamını ve becerilerini artırmak, Avrupa ekonomisinin rekabet edebilmesine katkıda bulunmak, mesleki eğitim alanında güçlendirilmiş Avrupa işbirliğini desteklemek ve kalite güvencesini sağlamayı amaçlayan bu tür projeler ilimizde de hayata geçirilmedir. Erasmus+ programı ile Türkiye'de mesleki eğitimin kalitesi ve cazibesinin artırılmasına ve Türkiye'de nitelikli iş gücü yetiştirilmesine katkı sağlanmasını amaçlıyoruz. Güçlü bir Türkiye için mesleki eğitimin önemi son yıllarla gittikçe kendisini iyice hissettirmeye başladı. Nitekim, Milli Eğitim Bakanlığı, sektör odaklı yeni mesleki ve teknik eğitim modelini hayata geçirerek, konunun ehemmiyetini ortaya koydu. Bu eğitim modelinin ışığında, bizlerle Avrupa ülkeleri ve gelişen dünya ülkelerine paralel olarak yenilenen yeni iş gücüne, yeni ekonomik kazanımlara, teknolojik akıma, bilime ve mesleki eğitime yönelik farklı çalışmalar yürütmek mecburiyetindeyiz. Son yıllarda ülkemizde de hayata geçirilen Erasmus projeleri ile öğrencilerimiz gelişen ve büyüyen dünyaya yabancı kalmıyor. Bu projeler ile öğrencilerimiz yurt dışı stajlar, eğitimler, eğitimde hayata geçirilen uygulamaları yerinde görme öğrenme, öğrendiğini hayata geçirme fırsatı bulmaktadır. Van ilinde şimdiye kadar Erasmus projelerine baktığımızda meslek okullarımızın bu projelere katılımı ve gereken önemi göstermediğini görmekteyiz. Fakat bizim en büyük arzumuz, özellikle bu bölgelerde okuyan öğrencilerimizin bu projelerle yurt dışı stajları görmesi, Avrupa kapısını aralaması, gelişen insan gücüne tanıklık etmesi en büyük arzumuzdur. Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin Avrupa fırsatları hakkında yeterli bilgi sahibi olması için Erasmus projeleri çok önem arz ediyor” dedi.

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Doğu Anadolu Bölgesinde ilk kez hayata geçirilen Teknolojiyle Barış Projesi K2 (PEACE WITH ICT) hakkında bilgiler aktaran Ar-Ge Birimi proje uzmanları, daha sonra AB projeleri ve başvurusu hakkında katılımcılara slayt eşliğinde bilgiler aktardı.