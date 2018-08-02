Diğer
Kategoriler
02 Ağustos 2018 17:33

Van’da ABD’nin skandal kararına maskeli tepki

AK Parti Van İl Başkanlığı üyeleri, ABD’nin Türkiye’nin İçişleri ve Adalet Bakanlarına yaptırım kararına basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Van’da ABD’nin skandal kararına maskeli tepki

02 Ağustos 2018 17:33


ABD Hazine Bakanlığının iki bakana yönelik yaptırım kararınına sert bir dille tepki gösteren AK Parti Van İl Başkanlığı üyeleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün maskesini taktı. İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın açıklamasını AK Parti İl Başkan Vekili Abdullah Çalım okudu. “Amerika korkuyor” başlıklı açıklamayı okuyan Çalım, “Tarihi boyunca vergi verdiği tek devlet olan Osmanlı’nın mirasçısı Türkiye Cumhuriyeti devletinin köklerine dönme hamlesinden Amerika korkuyor. Türk - Amerikan ilişkisinin cumhuriyet hükümetleri dönemindeki Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün hemen akabinde İsmet İnönü tarafından başlatılmıştır. Hep Amerikan lehine gelişme göstermesi karşısında şımarık bir diplomasi sürdüren ABD hükümeti, Rusya ile olan ilişkilerini de küresel savaş aletlerinin deney alanı olarak Türkiye’yi kullanırken, AK Parti hükümetleri döneminde azim ve kararlılıkla sürdürülen iç ve dış siyasi, diplomatik, askeri, ticari politikalarla kısa sürede köklerine dönen, ekonomik politikalarıyla dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına giren Türkiye’yi küresel ve bölgesel çıkarları için kullanmayacağını görünce absürt ve diplomatik teamüllere aykırı davranışlar içine girmeye başlamıştır” dedi.


Alınan kararı kınadıklarını ifade eden Çalım, “Terör örgütleriyle sürdürülen mücadelede hukuk çerçevesinde güvenlik politikalarını en meşru biçimde kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül hakkında almış olduğu sözde kararın hiç bir hükmü yoktur. Millet ve devlet olarak ABD’nin aldığı bu kararı kınıyor ve Amerikan hükümetini müttefiklik ruhuna uygun davranışlar içine girmesini bekliyoruz” şeklinde sözlerini tamamladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç