Van’da ABD’nin skandal kararına maskeli tepki

ABD Hazine Bakanlığının iki bakana yönelik yaptırım kararınına sert bir dille tepki gösteren AK Parti Van İl Başkanlığı üyeleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün maskesini taktı. İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın açıklamasını AK Parti İl Başkan Vekili Abdullah Çalım okudu. “Amerika korkuyor” başlıklı açıklamayı okuyan Çalım, “Tarihi boyunca vergi verdiği tek devlet olan Osmanlı’nın mirasçısı Türkiye Cumhuriyeti devletinin köklerine dönme hamlesinden Amerika korkuyor. Türk - Amerikan ilişkisinin cumhuriyet hükümetleri dönemindeki Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün hemen akabinde İsmet İnönü tarafından başlatılmıştır. Hep Amerikan lehine gelişme göstermesi karşısında şımarık bir diplomasi sürdüren ABD hükümeti, Rusya ile olan ilişkilerini de küresel savaş aletlerinin deney alanı olarak Türkiye’yi kullanırken, AK Parti hükümetleri döneminde azim ve kararlılıkla sürdürülen iç ve dış siyasi, diplomatik, askeri, ticari politikalarla kısa sürede köklerine dönen, ekonomik politikalarıyla dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına giren Türkiye’yi küresel ve bölgesel çıkarları için kullanmayacağını görünce absürt ve diplomatik teamüllere aykırı davranışlar içine girmeye başlamıştır” dedi.

Alınan kararı kınadıklarını ifade eden Çalım, “Terör örgütleriyle sürdürülen mücadelede hukuk çerçevesinde güvenlik politikalarını en meşru biçimde kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül hakkında almış olduğu sözde kararın hiç bir hükmü yoktur. Millet ve devlet olarak ABD’nin aldığı bu kararı kınıyor ve Amerikan hükümetini müttefiklik ruhuna uygun davranışlar içine girmesini bekliyoruz” şeklinde sözlerini tamamladı.