Van’da "Acil Servislerde Etkili İletişim” eğitimi

Van İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda "Acil Servislerde Etkili İletişim” eğitimi verildi

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin konferans salonunda gerçekleştirilen eğitime 300 acil çalışanı katıldı. Eğitimde; psikoterapi acil servislerde etkili iletişim teknikleri ile ilgili bilgiler paylaştı. İletişim, triyaj, kriz ve afet yönetimi, kötü haber verme yöntemleri, acilde şiddet, istismar, adli tabiplik, hekimin hukuki ve cezai sorumlulukları konularında da katılımcılara bilgi verildi.

Acil servis çalışanları başta olmak üzere il genelindeki hastane çalışanlarına "iletişim" eğitimi vermesi planlandığı ve böylece acil servislerdeki şiddet olaylarının azaltılması ve hizmet kalitesinin artırılmasının hedeflendiği eğitimlerin önümüzdeki günlerde devam edeceği belirtildi.

"Acil Servislerde Etkili İletişim Teknikleri" eğitimi sonrası eğitimcilere plaket takdim edildi.