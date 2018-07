VAN’da açılan tekstil fabrikası 110 kişiye ekmek kapısı oldu

OSB’de iki hafta önce açılan Örssan Tekstil Fabrikasını gezen Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Burada bir açıklamada bulunan Başkan Aslan, “Yaklaşık 3-4 aylık bir sürecin ardından geçen hafta pazartesi gününden itibaren üretime başlamış oldular. Bunlar bizim için çok kıymetli yerler. İlimiz için, bölgemiz için, ülkemiz için çok değerli yerlerdir. Çünkü bizler burada işin hem üretimine hem de istihdamına bakıyoruz. Ülke olarak olmazsa olmazımız üretimdir. Yani bizim ticari açıdan bir noktaya gelebilmemiz için dış ticaretimizin, cari açığımızın makul seviyelere inebilmesi için üretimlerimizi sürekli hale getirmemiz ve üretimler yoluyla ihracata yönelmemiz lazım. İhracatla da döviz elde edip dolayısıyla dış ticaret açığımızı ve cari açığımızı minimize edip, bu şekil ancak kur baskısı ve enflasyonist bir durumdan kurtulmuş olabiliriz. Bunun için de buralar bizim için hem üretim hem de istihdam yerleridir. Yani bizim gibi ülke olarak işsizliğin ciddi boyutlarda olduğu, genç işsizin yoğun olduğu ve il olarak da Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip olduğumuzu da göz önünde bulundurduğumuzda hem üretim hem istihdamın yoğun olduğu sektörler bizim için daha da önem kazanıyor” dedi.

110 kişiye ekmek kapısı

Tekstil fabrikasında 110 kişinin istihdam edildiğini ifade eden Aslan, “İkinci haftaya yeni girmemize rağmen şu an sadece fabrikanın içinde, üretim alanında 110 çalışan elemanımız var. İdari personelle beraber şu an 125 kişi olup, yaklaşık iki ay sonra direk makine başında çalışacak olan eleman ve idari personelle beraber 200 istihdam hedeflenmektedir. Bu da ilimiz için, bölgemiz için ciddi bir istihdam hedefidir. İnşallah daha da iyi günlere ve daha da istihdamın yoğun olduğu zamanlara, mekânlara ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin en iyi genç iş gücüne sahip iliz”

Tekstil firmalarının Van’a yoğun bir talebi olduğunu vurgulayan Başkan Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hem konum, hem lojistik olarak ilimizin; jeopolitik, stratejik konumu ve dolayısıyla ülkenin her tarafına istenilen her saatte ulaşılabilme imkanına sahip olması ve bunu deniz yolu, demir yolu ve karayolu ulaşımı ile yapabilmesi önemli etkenlerdir. Biz iş gücü olarak Türkiye’nin en iyi genç iş gücüne sahip iliz. Ekonomik olarak da altıncı bölgede olmamız ve teşvik sistemlerinin en yoğunluklu olarak yaşandığı il olmamız sebebiyle özellikle emek yoğunluklu iş alanlarının, sektörlerinin ilimize kayması son derece yerindedir. Şu an tekstil kentimiz kapasitesine ulaşmış durumda. Tekstil kentimizin bütün iş yerleri şu an verilmiş durumda. Çok ciddi istihdamlar, üretim ve ihracatlar yapılıyor. Van Organize Sanayi Bölgesine çok ciddi bir yönelim var. Şu an 5 tane tekstil firmamız işe başlamış vaziyettedirler. Bu da hemen hemen binin üzerinde istihdam demektir. Gelen talepler için öngörümüz bu sayıların 50’ye kadar ulaşacağı yönündedir.”

“En büyük hedeflerimizden biri ihracat yapmamızdır”

Öncelikle üretimlerin temel hedefinin iç talebi karşılamak olduğunu dile getiren Aslan, “Bu talepler karşılandıktan sonra inşallah ihracata yöneleceğiz. En büyük hedeflerimizden biri ihracat yapmamızdır. Bizler özellikle enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Dolayısıyla dışa bağımlı bir ülke olmamızdan dolayı ciddi bir şekilde döviz çıktımız oluyor. Bu döviz çıktısını karşılayabilmemiz için de ihracat yoluyla döviz girişi yaptırmamız lazım” şeklinde konuştu.

İl olarak dışarıdan gelecek olan tüm firmalara her türlü desteği sunabileceklerinin de altını çizen Aslan, “Şu an valiliğimizden tutun belediyelerimiz, resmi kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız dışarıdan gelebilecek bütün iş adamlarına ve firmalara her türlü desteği sunmaya hazır. Bizler bütün iş adamlarımızı ilimizde yatırım yapmaya davet ediyoruz. Buradan iş adamlarına çağrımız, gelin Van’a yatırım yapın. Karı sizin olsun, zararı bizim” ifadelerini kullandı.

Tekstil fabrikası sayesinde çalışabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Vanlılar ise, ilde bu tür yerlerin açılmasının özellikle genç kesim için önemli olduğunu ve bu nedenle böyle bir fırsatı kendilerine sunduğu için yetkililere teşekkür ettiler.