Van’da Afgan ve İranlı sanatçılar sergi açtı

Van’da sığınmacı olarak yaşayan 15 İranlı ve Afgan sanatçının resim ve fotoğrafları Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesinin organizasyonunda Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle gerçekleştirilen proje ile sanatseverlerle buluştu. Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan kent meydanı alanında kurulan serginin açılışı Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Salih Allahverdi, İpekyolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sait Çakırtaş ve sanatçılar tarafından gerçekleştirildi. Yapılan açılışın ardından davetliler birbirinden güzel resim, fotoğraf ve ahşap boyama eserlerin bulunduğu sergi alanını gezdi. Açılış öncesi kısa bir konuşma yapan Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Salih Allahverdi, Bu tür sanatsal etkinliklerin Van için çok önem ifade ederek, “Biliyorsunuz Van Türkiye’nin İran’a açılan kapısıdır. Her yıl binlerce İranlı Van’ı ziyaret ediyor. Bu nedenle bize çok iş düşüyor. Bu tür etkinliklerle hem turizmimiz canlanıyor hem de bu ülkelerin kültürel değerlerini tanımış oluyoruz. Sergiyi gören turistlerde kendilerinden bir şeyler görünce mutlu oluyorlar. Yine sergide Afgan sanatçıların da bir birinden güzel eserleri var. Ben bu sergiye katkı sunan tüm sanatçıları tebrik ediyorum” dedi.

İpekyolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sait Çakırtaş ise sergiye katkı sunan tüm sanatçıları tebrik ederek serginin gelecek yıllarda da devam etmesi gerektiğini söyledi.

Kent meydanı alanına kurulan sergiyi vatandaşlar hafta boyunca gezebilecek.