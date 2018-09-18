Van'da 'Ahilik Haftası' kutlandı

Van'da, 'Ahilik Haftası' düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, daha sonra Van-Şişli Öğretmenevi bahçesinde Van Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisiyle devam etti. Öğretmenevi salonunda düzenlenen programda açılış konuşmasını yapan Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge Ahiliğin; Anadolu Selçuklu Devleti'nin son dönemleriyle Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi arasında güçlenen esnaf örgütü olduğunu ifade ederek, “Kardeşim' anlamına gelen ‘Ahi' kelimesi, eli açık manasını da taşıyor. Ahi Evran geleneğini esnaf ve sanatkarlar olarak bizler devam ettiriyoruz. Ahi Evran tarafından 13. yüzyılda kurulan Ahilik Teşkilatı gibi bizler de insanı esas alıyoruz. Bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkıyoruz. Osmanlı Devleti'nden bu yana 700 yıl Anadolu'yu Anadolu yapan Ahiliği sürdürüyoruz” dedi.

Ahi kelimesinin esnaf ve sanatkar ile özdeşleştiğini dile getiren Berge, “Ahi, "Alın teriyle geçinen, güzel ahlaklı olan, bozuk veya hatalı mal satmayan, fiyatlarda oynama yapmayan, meslek kurallarına uyan, yardımlaşma ve dayanışma içinde olan, özünde sözünde bir olan, tartıda dürüst olan, ahdi koruyan, sevgiye riayet eden, doğrulukla ve arılıkla muamelede bulunan, yalan söylemeyen, helal kazanan, haram yemeyen, halka ihsan eden kişidir. Ben bu anlamda 1261 yılında Kırşehir'de vefat eden ahiliğin kurucusu Ahi Evran-ı Veli'yi şahsım ve camiam adına minnet, şükran ve rahmetle anarken, kutladığımız Ahilik Kültür Haftası'nın da hayırlara vesile olmasını Allah'tan dilerim” ifadelerine yer verdi.

YYÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Ayışığı ve Van Ticaret İl Müdür vekili Mehmet Murat Keremoğlu'nun birer konuşma yaptığı program, yılın esnafı seçilen Salih Eşme, yılın kalfası Necmettin Talaşlı ve yılın çırağı Anıl Akalın'a plaketlerinin verilmesi ve Şed kuşama merasimiyle sona erdi.

Programa Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan, bazı kamu kurum ve kuruluş amirleri ve oda başkanları katıldı.