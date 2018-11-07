Van'da “Ahilik Medeniyeti ve Ticaret Ahlakı” konferansı

Van TSO'da düzenlenen ve iş dünyası, kurum amirleri ve müftülük camiasının katıldığı konferans, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra açılış konuşmasını gerçekleştiren Van Müftüsü Nimetullah Arvas, programa icabetlerinden dolayı davetlilere teşekkür etti. Arvas, “İl müftülüğümüz, çeşitli konularda vatandaşı aydınlatmak, topluma katkıda bulunmak için konferanslar, sempozyumlar ve paneller düzenlenmektedir. Bugün de özellikle son zamanlarda toplumsal bir sıkıntı haline gelen ticaret ahlakının temellerini ele almak maksadıyla ‘Ahilik Medeniyeti ve Ticaret Ahlakı' konulu konferansı düzenledik. Ahilik, bir medeniyetin temelini oluşturur. Bu medeniyetin kökleri Medine'ye hicret ettikten sonra yaptığı ilk icraat olan, hadis-i şeriflerde de geçen Peygamberimizin önce Muhacir ve Ensar'ı, sonra kişileri muâhât (kardeş) yaptığı temeline dayanmaktadır. Peygamber aşığı milletimiz de bu kardeşlik esasını kurumsallaştırarak, ahilik teşkilatını kurmuşlardır. Devlet temelini esasen bu oluşturur. Büyük mütefekkirimizin de Hz. Peygamberin ‘bizi aldatan bizden değildir' hadisini ‘millet zarar ederken kar edenler bizden değildir' düsturuyla tercüme etmiştir. Bunu şiar edinmemiz gerektiğini ise önemle vurgulamıştır” dedi.

Daha sonra konuşan Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven ise ombudsmanlık (kamu denetçiliği) sisteminin temelinin ahilik teşkilatına dayandığını belirterek, “Ahilik sistemi, devlet felsefesidir ve günümüzde Müslümanlar bu felsefeden yararlanamamaktadır. Batı da bu muhteşem felsefeyi devlet yönetimlerinde uygulayarak Müslüman toplumlara pazarlamaktadır” ifadelerini kullandı.

Daha sonra konferansa konuşmacı olarak katılan Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Kazım Ceylan, “Ahiler, milli karakterimizi oluştururken medeniyetimize de kalite kavramını getirmişlerdir. Ahilik; akıl, bilim, ahlak ve çalışma esaslı bir sistem olarak karşımıza geliyor. Ahiler, medeniyeti inşa etmenin ancak insanı inşa etmekten geçtiğini görmüşlerdir. Ahiler, Kur'an'ı Kerim'deki birçok ayetle birebir örtüşen insan tipini yetiştirmişlerdir” diye konuştu.

Ahiliğin dünyevi ve uhrevi boyutunu Hz. Peygamberden öğrendiğimiz ‘hiç ölmeyecekmiş gibi çalışmak, yarın ölecekmiş gibi ibadet etmek' olduğunu söyleyen Ceylan, ahilikte altın kuralın yapılan ticarete haram karıştırmamak olduğunu belirtti. Ahiliğin yedi yüz kırk kuralı olduğunu ve bu kuralların hepsinin Kur'an ve sünnetten beslendiğini ifade eden Ceylan, Van'da olmaktan, Vanlılarla buluşmaktan memnuniyetini dile getirerek, programı tertip eden Van Müftüsü Nimetullah Arvas'a ve müftülük personeline teşekkür etti.

Program, Van Müftüsü Nimetullah Arvas'ın Öğretim Görevlisi Kazım Ceylan'a hediye takdimi ile sona erdi.