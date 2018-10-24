Van'da “Ak Kadınlar Muhabbet Çadırları” kuruldu

AK Parti Van Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde hayata geçirdiği "Ak Kadınlar Muhabbet Çadırları” projesi kapsamında “Çay Bizden Sohbet Sizden” sloganıyla Şerefiye Mahallesi'nde bir çadır kuruldu. Konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, önceki gün Hakkari'nin Derecik bölgesinde şehit edilen Sedat Kasap ve Van depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Proje çerçevesinde merkez ilçelere bağlı mahallerde çadır kurmayı hedeflediklerini belirten Duran, “Eylem planı çerçevesinde projesini gerçekleştirdiğimiz ‘Ak Kadınlar Muhabbet Çadırları', İpekyolu Şerefiye Mahallesi'ne kurmuş bulunmaktayız. Çadırı kurmadan bir gün önce kadın teşkilatlarımız, alan taraması yapıp mahalle sakinlerini çat kapı ziyaretleriyle Ak Kadınlar Muhabbet Çadırına davet ediyorlar” dedi.

Amaçlarının, kadınların sorun ve sıkıntılarını gerekli mercilere taşımak olduğunu dile getiren Duran, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çadır kurma amacımız; kadınlarla daha sıcak bir ortamda iletişim kurmak, muhabbet etmek, mahalleleriyle, sokaklarıyla ilgili sorunları tespit edip gerekli mercilere bildirmek. Ülkemizin kalkınması için ne gibi sorumluluklar üstlenebiliriz, huzur ve güven içinde olabilmesi için elbirliğiyle nasıl çalışmalar yapabiliriz, bunun gayreti içindeyiz.”

Kurulan çadıra bir ziyaret gerçekleştiren AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Vesim Yaviç ise, amaçlarının halkla iç içe olmak, sorun, sıkıntı ve taleplerini dinlemek olduğunu söyledi.

İpekyolu Kadın Kolları Başkanı Suzan Görür Türkoğlu da, projenin mutluluk verici olduğunu belirterek, kadınlarla daha çok muhabbet ederek, sorunlarını çözme yoluna gideceklerini bildirdi.