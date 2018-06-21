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21 Haziran 2018 22:39

Van’da AK Partililere saldırı: 2 yaralı

Van’ın Çatak ilçesinde seçim çalışması yapan AK Partililere düzenlenen saldırıda 2 partili yaralandı.

Van’da AK Partililere saldırı: 2 yaralı

21 Haziran 2018 22:39


İHA muhabirine açıklamalarda bulunan AK Parti Çatak İlçe Başkanı Tahsin Babur, beraberindeki partililerle ilçenin Uzuntekne Mahallesi İçimli mezrasında seçim çalışması yaptıkları sırada HDP’lilerin taşlı sopalı saldırısına uğradıklarını söyledi. Babur, "Bu saldırılar bizi yıldıramaz. Yolumuza devam edeceğiz. Kaç gündür tehdit alıyorduk. Bugün fiili saldırı oldu. 2 arkadaşımız yaralandı. Çatak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Gerekirse canımızı vermeye hazırız" dedi.


Öte yandan, il merkezinde seçim çalışması yapan bir grup AK Partili kadına da Cevdetpaşa Mahallesi’nde sözlü saldırı yapılmıştı.




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