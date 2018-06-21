Van’da AK Partililere saldırı: 2 yaralı

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan AK Parti Çatak İlçe Başkanı Tahsin Babur, beraberindeki partililerle ilçenin Uzuntekne Mahallesi İçimli mezrasında seçim çalışması yaptıkları sırada HDP’lilerin taşlı sopalı saldırısına uğradıklarını söyledi. Babur, "Bu saldırılar bizi yıldıramaz. Yolumuza devam edeceğiz. Kaç gündür tehdit alıyorduk. Bugün fiili saldırı oldu. 2 arkadaşımız yaralandı. Çatak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Gerekirse canımızı vermeye hazırız" dedi.

Öte yandan, il merkezinde seçim çalışması yapan bir grup AK Partili kadına da Cevdetpaşa Mahallesi’nde sözlü saldırı yapılmıştı.