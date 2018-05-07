Van’da ‘Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği’ başladı

’sı düzenlenen ‘Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği’nin startı verildi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 16’ıncısı düzenlenen “Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği”, valilik önünden Van Devlet Tiyatrosuna kadar gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle start aldı. Kortej yürüyüşü sırasında masal kahramanlarının kostümlerini giyen animatörler, müzik eşliğinde çocuklara eğlenceli dakikalar yaşattı. Van Devlet Tiyatrosu salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden şenlikte konuşan Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Mustafa Kurt, Vanlı çocukların çok şanslı olduğunu ifade ederek, “20 yıldır Van’da devlet tiyatromuz var. 16 yıldır da burada bir festivalimiz var. Bu yüzden çok şanslısınız ve biz de bundan çok memnun oluyoruz. Biliyorsunuz ki tiyatro; sevgidir, dostluktur, kardeşliktir. O yüzden bu festivalin uzun yıllar devam etmesini arzu ediyoruz” dedi.

Çocuklara, gençlere çok farklı program ve projelerle ulaşılması gerektiğini dile getiren Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ise, “Bugün kortej sırasında, hem de bu salonda kuş cıvıltısı gibi çocuklarımız bende bambaşka bir mutluluk uyandırdı. Çocuklarımız ve gençlerimizle olduğumuz her programda başka bir keyif alıyorum. Şenliğin Van’da yapılması ayrıca önemli. Çünkü Van’da nüfusun yüzde 67’si, 30 yaş ve altındadır. Dolayısıyla çok genç bir nüfusumuz var. Mutlaka çocuklarımıza, gençlerimize çok farklı programlarla ulaşmamız gerekiyor. Onların gönlüne dokunmamız gerekiyor. Bu yüzen burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bugün Van için çok özel bir gün olduğunu söyleyen Zorluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bundan sonra sizleri her yıl bekliyoruz. Temenni ediyorum ki bu yıl olduğu gibi bundan sonraki yıllarda da çok başarılı tiyatro sanatçıları Van’dan çıkacaktır. Sizlerde ona önayak oluyorsunuz.”

Yapılan konuşmalarından ardından şenlik, Clive Staples Lewis’ın yazdığı, Çağman Pala’nın Türkçeye çevirdiği, Irita Kutchmy’in oyunlaştırdığı ve Sabri Özmener’in yönettiği, İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı "Narnia Günlükleri"nin Van Kültür Merkezi Sahnesi’ndeki gösterimiyle devam etti.

Şenlik, Van Kalesi’nde gerçekleştirilecek uçurtma şenliğinin ardından 14 Mayıs Pazartesi günü Akdamar Adası’na yapılacak geziyle son bulacak.

Minik sanatseverlerin ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği şenliğin açılış törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Mustafa Kurt, Devlet Tiyatrosu Genel Müdür Yardımcısı Ercan Serin, Van Devlet Tiyatrosu Müdiresi Şirin Ergüven Hamşioğlu, yönetmen ve oyuncu Sabri Özmener ve davetliler katıldı.