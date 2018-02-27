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27 Şubat 2018 10:59

Van’da ‘akıllı kavşak’ dönemi

Van Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğini rahatlatmak amacıyla ‘Akıllı Kavşak’ uygulamasını başlattı.

Van’da ‘akıllı kavşak’ dönemi

27 Şubat 2018 10:59


Van’da trafiği rahatlatmak için çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, bir ilke daha imza atarak, İki Nisan ve Hacıbekir caddelerini birleştiren noktada ‘Akıllı Kavşak’ uygulamasına geçti. Uygulama ile 360 derece hareket kabiliyetine sahip kameralarla izlenen kavşakta, trafik yoğunluğuna göre araçlara geçiş üstünlüğü verilerek trafikte rahatlama sağlanacak.


Akıllı sinyalizasyon çalışması kapsamında gerçekleştirilen uygulama ile ilgili bilgi veren Ulaşım Dairesi Başkanı Kemal Mescioğlu, daha önce toplu taşımada akıllı bilet uygulaması ve akıllı durak çalışmalarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Parkomat uygulaması ile kent trafiğinde ciddi bir rahatlama yaşandığını ifade eden Mescioğlu, şunları söyledi:


“Son olarak da ilimizdeki trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşımı kolaylaştırmak ve kavşaklarda araçların gereksiz yere birikmelerinin önüne geçmek amacıyla akıllı durak uygulaması başlattık. İlk etapta İki Nisan ve Hacıbekir caddelerini birleştiren kavşağımızda akıllı kavşak demo çalışması yaptık. Uygulamada istediğimiz sonucu alırsak, diğer kavşaklarımızda da benzer çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Akıllı kavşağı diğer kavşaklarda ayıran en büyük fark, burada 24 saat kamera kayıtlarıyla trafik izlenerek ona göre araçlar yönlendiriliyor. Yani hangi tarafta daha fazla araç birikmesi varsa oraya geçiş verilecek, araç sirkülasyonu sağlanıyor. Bu sayede de araçların kırmızı ışıkta gereksiz yere birikmesinin önüne geçilmiş oluyor.”




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