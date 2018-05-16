Van’da altın hırsızlığı

Alınan bilgilere göre, Yukarı Işıklı Mahallesi’nde ikamet eden bir kişi, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığına başvurarak altınlarının çalındığını bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Gözütok Mahallesi’ne yaklaşık 3 kilometre mesafede ‘çingene’ diye bilinen insanların kaldığı bölgede yapılan araştırmada, olayı gerçekleştiren bir şahıs çaldığı altınlarla yakalandı.

Şahıs ile birlikte ele geçirilen 53 adet çeyrek altın, 5 adet yarım altın, 2 adet tam altın ve 1 adet altın kaplama saat ev sahibine teslim edilirken, olayı gerçekleştiren hırsız ise gözaltına alındı.