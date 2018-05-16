Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 14:34

Van’da altın hırsızlığı

Van’ın Erciş ilçesinde girdiği evden çaldığı altınlarla yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Van’da altın hırsızlığı

16 Mayıs 2018 14:34


Alınan bilgilere göre, Yukarı Işıklı Mahallesi’nde ikamet eden bir kişi, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığına başvurarak altınlarının çalındığını bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Gözütok Mahallesi’ne yaklaşık 3 kilometre mesafede ‘çingene’ diye bilinen insanların kaldığı bölgede yapılan araştırmada, olayı gerçekleştiren bir şahıs çaldığı altınlarla yakalandı.


Şahıs ile birlikte ele geçirilen 53 adet çeyrek altın, 5 adet yarım altın, 2 adet tam altın ve 1 adet altın kaplama saat ev sahibine teslim edilirken, olayı gerçekleştiren hırsız ise gözaltına alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
19
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    22°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç