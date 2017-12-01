Van’da ‘anne ve çocuk sağlığı’ seminerleri

Van Büyükşehir Belediyesi; Erciş, Gevaş ve Edremit ilçelerinde ve kent merkezinde anne ve çocuk sağlığı seminerleri düzenleyecek. Bu kapsamda ünlü Fitoterapist ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hayri Gözlükgiller, 3 gün boyunca anne ve babalara çocuk sağlığı hakkında bilgiler verecek.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecek seminerler sırasıyla 4 Aralık Pazartesi günü Erciş’te, 5 Aralık Salı Günü Edremit ile Gevaş’ta ve son olarak 6 Aralık Çarşamba günü de Van merkezdeki Elite World Otel’de yapılacak.

Ayrıca seminer sonunda Yrd. Doç. Dr. Hayri Gözlükgiller’in yazdığı “Anne ve Babaları Kullanma Kılavuzu” isimli kitap ise Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak katılımcılara dağıtılacak.