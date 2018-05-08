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08 Mayıs 2018 17:19

Van’da ‘Anneler Günü’ etkinliği

Van Valisi Murat Zorluoğlu’nun eşi Sevcan Zorluoğlu, Anneler Günü dolayısıyla şehit, gazi ve engelli anneleriyle bir araya geldi.

Van’da ‘Anneler Günü’ etkinliği

08 Mayıs 2018 17:19


Vali Zorluoğlu’nun eşi Sevcan Zorluoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Elite World Hotelde düzenlenen Anneler Günü programında şehit, gazi ve engelli anneleriyle bir araya geldi. Zorluoğlu, hasbihal ettiği konuklarına programa katılımlarından dolayı teşekkür ederek, daha geniş kapsamlı bir programda tekrar bir araya geleceklerini ifade etti.


Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Selma Biçek ise, Anneler Günü’nün yılda sadece bir gün değil, her gün kutlanması gerektiğini söyledi. Anneliğin çok kutsal bir görev olduğunu ifade eden Biçek, “Bugün burada, vatan için canını feda eden şehitlerimizin emaneti annelerini, yine gazilerimizin annelerini ve cefakar engelli annelerini ağırlıyoruz. Bütün annelerin Anneler Günü’nü kutluyoruz” dedi.


Programa Sevcan Zorluoğlu’nun yanı sıra Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş’ın eşi Ayfer Karataş, İl Emniyet Müdür Vekili Hayati Önge’nin eşi Hacer Önge, vali yardımcılarının eşleri ve kaymakam eşleri katıldı.




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