Van’da “Anneler Günü ve Engelliler Haftası” programı

Tuşba Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce 15 Temmuz Şehitler Parkı Yusuf Ziya Yılmaz Eğitim ve Konferans Salonu’nda “Anneler Günü ve Engelliler Haftası” dolayısıyla düzenlenen programa AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, AK Parti Van Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, şehit ve gazi yakınları ile birçok kadın katıldı. Programda bir konuşma yapan Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, engelli evladı için gecesini gündüzüne katan ile şehit annelerinin hepsinin yılın anneleri olduğunu belirtti. Başkan Özgökçe, “Biz yılın annelerini hep birlikte seçeceğiz. Yılın annesini seçerken; engellisine gecesini gündüzüne katan anneler ve bu cennet vatanını düşmana karşı sınırda savunurken, dini için şehit olan kardeşlerimizin anneleri bizim için yılın annesi olmuştur. Hepsinin de ellerinden öpüyoruz. 15 Temmuz’da 251 şehidiyle bu cennet vatanı düşmana teslim etmeyen şehitlerimiz başta olmak üzere, Afrin’de, yurdun dört bir tarafından terör örgütleriyle savaşırken şehit olan kardeşlerimize Allah rahmet eylesin” dedi.

15 Temmuz Şehitler Parkı’nda en önemli programlardan birini gerçekleştirdiklerini dile getiren Özgökçe, “Buranın geçmiş halini hepiniz çok iyi biliyordunuz. Çöplük durumunda olan bu park, Tuşba Belediyesinin hizmetleriyle yaşanır bir hal aldı. Allah nasip ederse ikinci etabı da devam ediyor. 6 ay sonra burası güllük gülistanlık olarak hizmete açılacaktır. Bütün müdürlüklerimizle gece gündüz çalışan bir belediyeyiz” diye konuştu.

Türkiye düşmanlarının gözünü 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçime diktiğini ifade eden Özgökçe, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bakın şu anda Fransa, Kur’an-ı Kerim’deki şu ayetleri çıkaracaksınız diyor. Yine Amerika, İngiltere, Almanya; Türkiye’de yapılacak olan seçime gözlerini dikmişler. Allah’ın izniyle 24 Haziran seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan bütün dünyaya meydan okuyacak inşallah. Bizleri Suriye’ye, Irak’a dönüştürmek isteyenler var. Analar yine gözyaşı döksün diye çabalayanlar var. Bu cennet vatanın gerçek sahibi olan siz kardeşlerimiz, Allah’ın izniyle Recep Tayyip Erdoğan’ın gücüne güç katacağız diyeceğiz.”

Yapılan konuşmaların ardından Öğretim Görevlisi Dr. Halil İbrahim Erbıyık’ın verdiği seminerle devam eden program, yılın annelerine plaket ve çiçek takdimi ile son buldu.