Van’da arıtma tesisinin temeli atma töreni

Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nün gelecek nesillere taşınması için önemli bir projenin startı bugün verildi. Uzun zamandır hızlı kirlenmesiyle ülke gündeminde yer bulan Van Gölü’nü kirlilikten kurtaracak ‘Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin yapımına Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla başlandı. Tuşba İlçesi İskele Mahallesi sınırları içersin de eski arıtma tesisinin hemen yanı başında inşa edilen tesisin temel atma töreninde konuşan Van Büyükşehir Belediyesi olarak önemli bir projeye imza attıklarını kaydeden Vali Zorluoğlu, “İlimiz ve bölgemizin tarımı, sanayisi, turizmi, sosyal ve kültürel hayatı açısından büyük önem arz eden Van Gölü’nün kirlenmesine inşallah hep birlikte dur diyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu şehrin uzun zamandan beri hasret kaldığı hizmetleri tekrar aziz halkımızla buluşturmak için var gücümüzle, gayretle çalışıyoruz. Bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde atık su arıtma tesisinden, çöpten enerji elde edeceğimiz katı atık projesine, şehrin merkezindeki 25 bin m2’lik kent meydanı çalışmamızdan, yeni prestij cadde düzenlemelerine, bin kilometreye yakın asfalt yol yapımından, şehir içi trafiği rahatlatacak yeni yol çalışmalarına, büyük yeşil alanlardan, eğlenme - dinlenme mekanlarından, sahil rekreasyon alanlarına kadar çok önemli projeleri başlattık. Büyükşehir Belediyesini 2017 yılında devraldığımızda, 2016 yılı bütçesinin sadece yüzde 30’u yatırımlara giderken, 2017 yılı sonunda yatırım oranını iki katına, yüzde 60’ın üzerine çıkardık. Bizler inancımızın ve geleceğimizin bir gereği olarak tabiattan aldığımız kadar tabiata vermeyi de ilke edinmiş bir medeniyetin mensuplarıyız. Bütün çalışmalarımızda gerek merkezi hükümetimiz, gerek yerel yönetimler olarak çalışmalarımızı yaparken, işlerimizi yürütürken çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine her zaman önem verdik ve inşallah önem vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kısa bir süre sonra katı atık entegre tesisinin ihalesini yapacaklarını da sözlerine ekleyen Vali Zorluoğlu, katı atık tesisinin Van Büyükşehir Belediyesinin çevre yatırımlarınin en somut örneklerinden olduğunu söyledi. Vali Zorluoğlu, “Mevcut atık su arıtma tesisinin eski ve yetersiz oluşu nedeniyle İpekyolu ve Tuşba ilçelerimizin kanalizasyon ve atık sularının neredeyse yüzde 75’i hiç arıtılmadan maalesef Van denizine veriliyor. Bu acil sorunun çözümü için süratle vaziyet aldık, projeyi revize ettik, kaynak bulduk, ihalemizi yaptık ve bugünde inşallah bu tesisimizin temelini atıyoruz. Yine kısa bir süre içerisinde halen vahşi depolama biçiminde şehre çok yakın bir bölgeye adeta atılan çöplerimizle ilgili sorunumuzu da çözmek üzere ihale sürecini başlattık. Bu projeyle mevcut vahşi depolama alanı rehabilite edilerek kapatılacak. Oradan enerji elde edeceğiz. Ayrıştırma tesisi yapacağız. Fermantasyon tesisi yapacağız. Yeni düzenli depolama sahası açacağız ve ilçelerimizde kuracağımız transfer istasyonlarımızla da günlük ortalama bin tona yakın çöpü inşallah çevreye hiç bir zarar vermeyecek şekilde modern sistemlerle tesisimizde bertaraf edeceğiz. Burada en önemli husus belediyemizin kasasından bir kuruş bile çıkmayacak. Aynı zamanda burada üretilen enerjiden de pay alarak belediyemize ilave kaynak sağlayacağız. Elbette bu mega yatırımların kentimize kazandırılması sadece yerel düzeydeki gayretlerimizle ve kaynaklarımızla olmuyor. Bütün çalışmalarımızda Cumhurbaşkanımızın ve Hükümetimizin maddi ve manevi desteklerini hep yanımızda gördük. Van Halkı olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Hükümetimize müteşekkiriz. Ayrıca şahsınızda temelini atmakta olduğumuz atık su arıtma tesisinin projesinin hazırlanmasından bu aşamaya kadar gelmesinde bizlere çok büyük destek sağlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın Bürokrasisine ve tabiki kaynak konusunda bizlere imkan sağlayan İller Bankamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yine bu projenin hayata geçmesinde çok emek harcayan ilimizin değerli Van milletvekillerine, VASKİ Genel Müdürlüğü personelime ve Büyükşehir personelime de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Van Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projelerinden olan ‘Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ yaklaşık 87 milyon liraya mal olacak. Bimhol İnşaat Anonim Şirketi ve RSN Madencilik iş ortaklığında yapımına başlanan tesis 1 milyon nüfusa yetecek şekilde tasarlandı. Tesiste ayrıca Biyogaz ve Güneş Enerji üretimi de gerçekleştirilerek, enerji tüketiminde de Van Su Kanalizasyon İdaresine (VASKİ) yük olmaktan çıkaracak.