Van'da asayiş uygulaması

Van'da polis ekipleri tarafından umuma açık yerler ile araçlara yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Eylül 2018 saat 23.00 ile 16 Eylül 2018 saat 02.00 saatleri arasında mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması, stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşlarımızın yoğunlukla bulundukları umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik olarak uygulama yaptı. Yapılan uygulamada; 6 umuma açık istirahat ve eğlence yeri denetlenmiş, 374 kişi sorgulanmış, 45 adet araç kontrol edilmiş, 3 adet araca cezai işlem uygulanmıştır. Denetlenen umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden idari yönden eksiklik tespit edilen işyerleri ilgili kurumlara bildirilecektir. Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla bu zamana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarımız aynı kararlılıkla bundan böylede devam edecektir” denildi.