Van’da ‘askıda ekmek’ talimatına destek

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, Devlet Bahçeli’nin talimatı üzerine Ankara’da başlatılan askıda ekmek uygulamasını Van’da da hayata geçireceklerini belirtti. Güngöralp, "Genel Başkanımız halk adamıdır. Kendi adına bir şey istemeden halkı adına hayatını adamış değerli bir devlet adamıdır. Ekmeğe yapılan yüzde 15 gibi büyük bir zam oranına Genel Başkanımız Bahçeli tepki gösterdi ve yeni bir projeyi hayata geçirdi. Dr. Devlet Bahçeli’nin başlatmış olduğu askıda ekmek projesini bizlerde MHP Van Teşkilatı olarak ilimizde başlatacağız. Van’da bulunan bütün fırınlarda askıda ekmek koymaları için bir bölüm oluşturmalarını talep edeceğiz. İhtiyaç sahibi insanlara maddi durumu iyi hayırsever vatandaşlar tarafından ekmek bırakılmasını talep edeceğiz. Fırıncılar da ihtiyaç sahibi olanlara ekmekleri verecekler. Bizim örf ve adetlerimizde paylaşmak önemli bir yer tutuyor ve bizler bu proje ile insanların yeniden paylaşmanın önemini anlamalarını sağlamak istiyoruz. Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin talimatı ile hayata geçireceğimiz projenin Van’da amacına ulaşacağına canı gönülden inanıyorum" dedi.