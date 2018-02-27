Van’da av yasağı başladı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Van İl Şube Müdürlüğü, 2017-2018 av döneminin, Merkez Av Komisyonu kararı uyarınca 25 Şubat itibariyle ülke genelinde kapandığını duyurdu. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, av sezonu dışında avlanmanın kesinlikle yasak olduğu belirtildi. Açıklamada, "Avın kapanış tarihi itibariyle, av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başladığı, avın açılacağı Ağustos ayına kadar bu dönemde avcılık faaliyetlerinin yasak olduğu özellikle; av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süre zarfında toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi, av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarını toplanması gerekmektedir.

Bu hususlara uymayanlar hakkında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Van İl Şube Müdürlüğünce gerekli yasal işlemler uygulanacaktır" denildi.