Van'da avcı eğitim kursu düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ile Van-İpekyolu Gevaş Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü tarafından ortaklaşa, avcılara yönelik avcı eğitim kursu düzenlendi. Avcı eğitim kursuna katılan avcı adaylarına yönelik 32 saatlik kursun sonunda sınav düzenlenmiş ve sınavda başarılı olan 15 kursiyere 'Avcı eğitim sertifikası' verildi.

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından 2018 yılında merkez ve ilçelerinde toplam 4 avcı eğitim kursu açılmış olup toplamda 78 kursiyere avcı eğitim sertifikaları verildi.