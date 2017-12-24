Edinilen bilgiye göre, Mersin’den İran’a yük taşıyan 33 EDD 73 ve 33 CNP 36 plakalı iki tır, Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü tarafından bu yıl yapılan Çaldıran Kavşağı’nda kavşağın dar olması sebebiyle dönüş yapamayınca 30 dakika arayla şarampole devrildi. Tır sürücülerinden Mahsum Gün hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yusuf Yalçın adlı tır sürücüsü, "Biz 4-5 araçla İran’a yük taşıyorduk. Bizden önce gelen bu arkadaşlarımızın kaza yaptıklarını görünce beklemek zorunda kaldık. Mahsum Gün adındaki bir sürücü hafif yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Diğer sürücünün adını bilmiyorum. Ancak burası yamuk yapılmış, kavşak virajını alamıyoruz. Buraya sürücüler için adeta bir tuzak yapılmış. Burada daha çok kazalar meydana gelir" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.