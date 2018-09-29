Van'da balık festivaline yoğun ilgi

Van'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen “Turizm ve Seyahat Fuarı" kapsamında "4'üncü Van Balığı Festivali" gerçekleştirildi.

Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi önünde düzenlenen ‘4'üncü Van Balığı Festivali'nde, katılımcılara inci kefali ve ayran aşı ikram edildi. Van Gölü aktivistleri öncülüğünde, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Tuşba ve Gevaş belediyelerince desteklenen festival, yoğun ilgiyle karşılandı. Festivale katılanlar, balık yiyebilmek için uzun kuyruklar oluştururken, kurulan yer sofrasında ise Van balığı yemenin tadını çıkardı.

Festivalle ilgili konuşan Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, Van balığını tanıtmak amacıyla böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirtti. Bugün 4'üncü Van Balığı Festivalini düzenlediklerini ifade eden Özel, “Sadece Van Gölü'nde yaşayan eşsiz bir balığımız var. Van Gölü Aktivistleri olarak bunu ülkemize ve dünyaya tanıtmak istiyoruz. Eşsiz olan bu balığın herkesin tüketmesini istiyoruz. Şu an diğer illerden gelen birçok insan var. Özellikle bu balığı onlara tattırıyoruz. Sadece Van Gölü etrafında yaşayan insanlar değil, İzmir'den, İstanbul'dan diğer insanların da bu balık türünü tatmasını istiyoruz” dedi.

Yabancı misafirlerin Van balığının tadını çok beğendiğine dikkat çeken Özel, “Van balığı yiyenlerle görüştüm. Balığı çok beğendiklerini söylediler. Van Gölü balığı hak ettiği değeri göremiyor. Bunun nedeni de fazla tüketmememizden kaynaklıdır. Eskinden beri yaklaşık 15 farklı şekilde bu balık pişiriliyordu. Bu balık kültürümüzde var. Tabi yıllar içerisinde bu değişti. Bizim de bunu yeniden canlandırmamız lazım” şeklinde konuştu.

Van balığını ilk defa tattıklarını söyleyen vatandaşlar ise, Van kahvaltısı gibi Van balığının da iyi tanıtılması gerektiğini ifade etti.

Yoğun ilgi gören festivalde yaklaşık 5 ton balık tüketildiği belirtildi.