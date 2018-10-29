Van'da ballı Cumhuriyet Bayramı

İstanbul'dan tarihi ve turistik gezi amaçlı Van'a gelen 40 kişilik turist grubu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bal keserek kutladı.

İpekyolu ilçesine bağlı Vali Mithatbey Mahallesi Çatak yöresinde geleneksel olarak doğal üretimi yapılan topraklı sepet karakovan bal kesimine katılan grup üyeleri, arıcıların özel kıyafetleriyle bal topladı. İstanbul'dan Van'a gelen Sara Kuzir, Cumhuriyet Bayramı'nı bal keserek kutladıklarını belirtti. Bal kesim etkinliğini çok beğendiğini ifade eden Kuzir, “Bugün burada 3. günümüz. Cumhuriyet Bayramı'nı balla birleştirdik. Çok güzel oldu. Artık ballı bir cumhuriyetimiz var” dedi.

“Ballı cumhuriyetlerimiz olsun”

Van'ın müthiş bir coğrafyada yer aldığını ve ilk kez bal kesim etkinliğine katıldığını söyleyen Filiz Yavuz ise “Cumhuriyet Bayramı bizim bayramımız. Bu topraklarda hiçbir zaman birliğimiz ve bütünlüğümüz bozulmayacak. Ballı cumhuriyetlerimiz olsun. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.

Bal kesimin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediklerini dile getiren Arıcı Ömer Akbulak da dışarıdan gelen misafirlere hakiki sepet balını kestirdiklerini belirterek, “Amacımız herkese hakiki balın nasıl üretildiğini göstermektir. Bugün İstanbul'dan gelen 40 kişilik grup, bal kesim organizasyonumuza katıldı. Gelen ekip, etkinliğimizi çok beğendi ve kendi çıkardıkları balı satın aldılar” şeklinde konuştu.