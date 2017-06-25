Van’da bayram namazı

Türkiye’de bayram namazının en erken kılındığı illerden biri olan Van’da, vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Güneşin doğmasıyla birlikte İpekyolu ilçesinde bulunan Hz. Ali Camii’ne gelen vatandaşlar, cami imam hatibi öncülüğünde getirilen tekbirlerin ardından bayram namazı kıldı.

Namazın ardından bayram hutbesi okuyan cami imam hatibi, Ramazan Bayramının öneminden söz ederek, Ramazan ayında elde edilen güzel hasletlerin devam ettirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

İslam coğrafyasında buruk bir bayram yaşandığına dikkat çekilen hutbede, bugünlerin sevinç günleri olduğu ve Müslümanlar arasındaki dargınlıların sonlandırıldığı günler olduğuna dikkat çekildi.

Okunan hutbenin ardından cami cemaati tekbirler eşliğinde bayramlaştı.