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20 Haziran 2017 16:24

Van’da bayram tezgâhları kuruldu

Van’da, Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar tezgâhlarını açmaya başladı.

Van’da bayram tezgâhları kuruldu

20 Haziran 2017 16:24


Ramazan Bayramına dört gün kala cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı. Vatandaşların yoğun olduğu sokaklarda kurulan seyyar tezgâhlardaki ürünler de görücüye çıktı. Yer bulamadıkları için tezgâhlarını erken açtıklarını belirten Serhat Kutluk, “Bu sene tezgâhlarımızı erken açtık. Geç kalınca yer bulamıyoruz. Henüz bayram alışverişi başlamadı. Asıl beklediğimiz yoğunluk son iki üç günde yaşanıyor. Tezgâhlarımız seyyar olduğu için geç kalırsak işlek noktalarda yer bulamıyoruz” dedi.


Bu bayram çorap çeşitleri satacağını ifade eden Kutluk, “Bugün ilk günümüz olduğu için beklediğimiz satışı gerçekleştiremedik. İnşallah önümüzdeki günlerde işlerimiz biraz daha yoğun olur ve güzel bir bayram alışverişi yaparız” diye konuştu.


Zabıtaların ve tezgâhlarını kurdukları yerlere yakın esnafın kendilerine sıkıntı çıkarttığını anlatan Abdullah Kızıltaş da, bay bayan ve çocuk ayakkabısı sattığını belirterek, “Bu sene erken tezgâhlarımızı kurduk. Henüz satışlarımız başlamadı. Erken geldiğimizde zabıta bize sıkıntı çıkarıyor. Geç geldiğimizde yer bulamıyoruz. Buralara yakın dükkanı olan esnaf da elinden geldiğince bizi dükkanlarından uzak tutmaya çalışıyor. Ama her şeye rağmen bu bayram iyi bir satış bekliyoruz” şeklinde konuştu.


Vatandaşlar ise, özellikle orta ve dar gelirli kesimlere hitap eden seyyar tezgâhları tercih ediyor.




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