Van'da ‘bedelli askerlik' kuyruğu

Van'da bedelli askerlik başvuruları devam ederken, İpekyolu Askerlik Şubesi önünde adaylar uzun kuyruklar oluşturdu.

Bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak isteyen adaylar, sürenin bitimine sayılı günler kala İpekyolu Askerlik Şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Uzun saatler sıra bekleyen adaylar, evraklarını şubeye bıraktıktan sonra ayrıldı.

Askerlik şubesi önünde yaklaşık 5 saat sıra beklediğini söyleyen Mesut Bingöl isimli bedelli asker adayı, “Son 2-3 gün kaldı. Bizler de mecbur beklemek zorundayız. Bedelli askerlik ücretini yatırdıktan sonra e-devlet üzerinden yoklama işlemlerini hallettik. Hastanede muayene olduktan sonra askerlik şubesine gelip isim yazdırıyoruz. Hayırlısıyla bugün son işlemleri yaparak işlerimizi bitirmeyi umut ediyoruz. 21 günlük eğitim daha önce yapılmamıştı, o da bize denk geldi. 21 günlük eğitime gideceğiz. Gitmeseydik daha iyi olurdu. Bu konuda mağduriyetler oluyor, olmuyor değil ama bu şekilde uygun görüldü” dedi.

Yaklaşık 6 saat sıra beklediğini ifade eden bir diğer aday ise işlemlerini yapmak için 3 gün önce tekrar geldiğini ve aynı şekilde sırada beklediğini anımsatarak, bu konuya çözüm bulunması gerektiğini talep etti.