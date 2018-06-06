Van’da ‘Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul’ sertifika ve ödül töreni

İpekyolu Merkez İmam Hatip Anadolu Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda yapılan törende, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Van ilinde 105 okul ödüle layık görüldü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan ödül törenine İl Milli Eğitim Müdür Vekili Celal Gezici, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ömer Bilici, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Danışman, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Bahadır Öndeş, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ömer Bilici, Beyaz Bayrak çalışmasının yanı sıra Beslenme Dostu Okul projesinin önemine değindi. Gelişen ve gelişmekte olan toplumların en önemli sorunlarından birinin obezite olduğunu belirten Dr. Bilici, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam kültürünü oluşturarak Türkiye’de bu sorunun önüne geçilebileceğini söyledi. Dünyada ortalama yılda 1,5 milyon insanın obeziteden dolayı hayatını kaybettiğini söyleyen Dr. Bilici, Türkiye’de obezite oranının yüzde 9’lara dayandığını söyledi.

Van’da her iki projeye katılan okulların sayısının az olduğunu kaydeden Dr. Bilici, Van’da bunu yüzde 100’e ulaştırmak gerektiğini ifade etti.

‘Beyaz Bayrak’ projesi ile okullarda temizlik ve hijyenin ön planda tutularak bu alanda gerekli hassasiyetlerin gösterildiği belirten İl Milli Eğitim Müdür Vekili Celal Gezici ise, ‘Beslenme Dostu Okul’ projesi ile de bu çalışmanın çok geniş kapsamlı yapıldığını söyledi. Konuşmaların ardından Edremit Andaç İlkokulunda proje çerçevesinde yapılan çalışmaların anlatıldığı slayt sunum yapıldı. Sunumun ardından Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat, Kanser Birim Sorumlusu Dr. Ecenur Sivri, ilde yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi.

Özalp Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan tiyatro gösterisinin ardından ödül ve sertifika törenine geçildi.

Van’da 55 okul ‘Beyaz Bayrak’ ödülü alırken, 50 okul ise ‘Beslenme Dostu Okul’ sertifikası almaya hak kazandı.