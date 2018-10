Van'da “Bilim Doğudan Yükselir-Edremit Bilimle Buluşuyor” şenliği

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından organize edilen “Bilim Doğudan Yükselir-Edremit Bilimle Buluşuyor” temalı bilim şenliği başladı.

Edremit Belediyesi organizasyonu ile TÜBİTAK 4007 bilim şenlikleri destekleme program kapsamında düzenlenen “Bilim Doğudan Yükselir-Edremit Bilimle Buluşuyor” temalı bilim şenliğinde, öğrenciler bilimi uygulamalı öğrenecek. Program kapsamında Nur Tatar Spor Salonunda kurulan 21 atölyede öğrenciler, 10 kişilik gruplar halinde 2,5 gün boyunca bilimsel ürünler üzerinde çalışacak.

Süphan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen açılış programına Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan şenlikte konuşan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, sorgulayıcı aklın bilimin ve yaşamın temeli olduğunu belirtti. Kaymakam Çiçekli, “Sorgulayıcı aklı hayatımızın merkezine koyarsak kimin değirmenine su taşıdığımız ile alakalı; terör, kalkınma, şehircilik, eğitim, sağlık ve diğer hayatın birçok noktasıyla alakalı problemimiz kalmaz. Yaptığımız her eylemi, her işlemi veya davranışlarımızın nereye gittiğine dair sorgulayıcı akıl yer alır. Bilime, turizme, kültür ve sanata dair yaptığımız her işin temelinde sorgulayıcı akıl var. Yaptığımız her işlemde, her adımda aklınızdaki sorgulayıcı aklın daha çok gelişmesini istiyoruz” dedi.

Çocukların ve gençlerin kabiliyetlerini bilime yönlendirmek için ilçede Planetaryum ve Bilim Merkezi kuracaklarını açıklayan Çiçekli, “Nisan ayında Van'da da bir planetaryum olacak. Robotik sistemler, mikrobiyoloji, astronomi gibi planetaryumun yanına, bilim merkezi de ekleyeceğiz. Bütün bunların hayata geçirilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” diye konuştu.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ise, bilimin doğru kullanılmasıyla hayatı kolaylaştırdığını belirterek, “Bilim, çevremizde olup biteni görünür hale getiriyor. Eğer endüstri 4.0'ı yakalayamazsak, bundan sonra bir daha da yakalayamayız. Gelecekte savaşları da robotlar yapacak. Yani gelecekteki savaşlar şimdiki kadar basit olmayacaktır. İnsan nüfusu geometrik olarak artıyor, gıda ve su kaynağı da aritmetik olarak azalıyor. İnsanlar gıda ve su almadan yaşayabilir mi? Hayır. Dolayısıyla gelecek sıkıntılı bir süreçtir. İşte o zaman barışçıl olabilmeniz için sizlere ihtiyaç var. Bizlere merhametli düşünen siz gibi gençlere ihtiyacımız var. Eğer gücü elinizde tutabilirseniz barışçıl olursunuz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Nur Tatar Spor Salonunda kurulan atölyeler ziyaret edildi.