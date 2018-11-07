Van'da bin 210 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli şahsın İran tarafından temin ettiği kaçak akaryakıtı yasadışı yollardan getirerek evinde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin Sırımlı Mahallesi'nde bulunan adresinde yapılan aramada, bin 80 litre kaçak mazot ele geçirildi.

Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince İran sınır hattında yapılan pusu faaliyetinde ise 130 litre olmak üzere toplamda bin 210 litre kaçak mazot ele geçirildi.

Meydana gelen olaylarla ilgili olarak 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.