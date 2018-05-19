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19 Mayıs 2018 17:18

Van’da binlerce vatandaş Kudüs için yürüdü

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ), ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve ‘Büyük Dönüş Yürüyüşüne’ destek vermek amacıyla düzenlediği “Kudüs İçin Meydanlara” yürüyüşüne binlerce kişi katıldı.

Van’da binlerce vatandaş Kudüs için yürüdü

19 Mayıs 2018 17:18


ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliklerini Kudüs’e taşıma kararı ve ‘Büyük Dönüş Yürüyüşüne’ destek vermek amacıyla Kurtuluş Parkı önünde Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi öncülüğünde bir araya gelen binlerce vatandaş, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları ile Maraş Caddesi’ne, oradan da Beşyol Meydanı’na kadar yürüdü. Beşyol Meydanı’nda bulunan Hazret-i. Ömer Camii’nin önünde toplanan binlerce Vanlı, burada İsrail’i lanetleyen sloganlar attı. Yürüyüşü düzenleyen Van SDİ adına açıklama yapan Hayati Beyde, bugünlerde İsrail’in Kudüs’ü tümden işgal etme girişimlerde bulunduğunu belirtti. Sadece Filistin’de değil, birçok İslami beldede Müslümanlara zulüm yapıldığını ifade eden Beyde, “Kudüs’ün tümden işgale hazırlandığı bugünlerde, Suriye’de katliamlar durmuş değildir. Gazze’deki sıkıntılar hayatı felç etmektedir. İstikbal güçlerine karşı ve Baas iktidarlarına karşı, yüksek bir bilinç kazanma, bu bilinci de bütün sokaklara haykırmak ve yaymaktır. Rabbim bu uğurda çabalayan bütün kardeşlerimizin yardımcısı olsun” dedi.


Eylem, Kudüs’te şehit olanlar için yapılan duanın ardından sona erdi.




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