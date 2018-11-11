Van'da bir evde 80 kilo eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesi Buzhane Mahallesi Barış Sokak üzerinde bulunan bir ikamette Narkotik Madde Arama Köpeği Zeyna ile birlikte arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada; 150 paket halinde toplam 80 kilo 310 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak B.Y. isimli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/ Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

1 Ocak-10 Kasım 2018 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında yapılan 132 operasyonda toplam “5 ton 504 kilo 953 gram” eroin maddesi ele geçirildi.