Van'da bir kişiyi silahla yaralayan şahıs serbest bırakıldı

Van'ın İpekyolu ilçesinde iki gün önce Y.A. isimli kişiyi silahla yaralayan T.A. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 15 Eylül günü İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda Y.A. isimli kişinin sol bacağından silahla vurularak yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, "Olayın şüphelisi olan T.A. isimli şahıs, olayın akabinde olay yerinde bulunan görevli ekipler tarafından olayda kullandığı, 1 adet ruhsatsız Lama marka tabanca,1 adet şarjör, 5 adet fişek ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Görevlilerimizce; Olayın şüphelisi olan T.A.'nın olay esnasında kullandığı araçta yapılan aramada ise; 1 adet ruhsatsız Browning marka tabanca, 2 adet şarjör, 23 adet fişek ele geçirilmiştir.

Olay ile ilgili olarak Y.A. ve T.A.'nın alınan beyanlarında olayın aralarında alacak ve verecek yüzünden çıktığını doğrulamışlardır. Gözaltına alınan T.A. isimli şüpheli şahıs hakkında hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte sevk edildiği adli makamlarca 'Kasten Yaralama / 6136 SKM ve Hakaret' suçlarından Adli Kontrol Kararı ile Serbest bırakılmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü asayiş olayının önlenmesine yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir” denildi.