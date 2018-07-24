Van’da ‘Bir Masal Da Sen Yaz’ yarışması

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, “Halk kültürümüzün önemli unsurlarından olan ve sözlü anlatım yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze ulaşan masal anlatma geleneğimizi sürdürmek ve yeni neslin oluşturacağı yerel ve özgün masalları bir araya getirmek için masal yarışması düzenledik. Masal anlatma geleneğini yaşatmak, yeni ve özgün masalları okulöncesi çocuklarımızla buluşturmak amacıyla düzenlediğimiz yarışmamız, çocukluğumuzun uzun kış gecelerinin belki de en popüler, en zevkli faaliyetlerimizden olan ve maalesef günümüzde yerini TV’ye bırakan masal anlatma geleneğini canlandırmak ve gelecek kuşaklarımıza sahip olduğumuz bu kültürel zenginliği ulaştırmak, onları çocukluğumuzun zengin masal dünyasıyla buluşturmak istiyoruz. ‘Bir Masal Da Sen Yaz’ yarışmamızla büyüklerimizden çocuklarımızın hayal dünyalarına dokunmalarını ve onlar için bir masal yazmalarını istiyoruz” dedi.

Yapılacak yarışmada yaş ve konu sınırlamasının aranmadığını ifade eden Aktuğ, “Yazılacak masalların yerel, özgün ve yeni metinler olmasının yanında toplumun değer yargılarıyla çatışmayan, yerel dil özellikleri de dikkate alınarak yazılmış olması gerekmektedir. Masal yarışmasıyla ilgili şartnameye www.vanguzel.com. ve www.vankulturturizm.gov.tr. adreslerinde, duyurular kısmından ulaşılabilir” ifadelerini kullandı.

Okulöncesi çocuklara yönelik masalların değerlendirmeye alınacağı yarışmanın 5 Kasım 2018 tarihine kadar devam edeceğini dile getiren Aktuğ, yarışma sonunda birinci olana bin, ikinci olana 750 ve üçüncü olana ise 500 TL para ödülünün verileceğini sözlerine ekledi.