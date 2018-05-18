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18 Mayıs 2018 10:54

Van’da bir otomobilde 20 kilo eroin ele geçirildi

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekipleri, narkotik köpeği ’Efes’ ile birlikte bir otomobilde yaptıkları aramada 20 kilo 398 gram eroin ele geçirildi.

Van’da bir otomobilde 20 kilo eroin ele geçirildi

18 Mayıs 2018 10:54


Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Gazi Osman Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilde arama yaptı. Narkotik Madde Arama Köpeği Efes ile birlikte yapılan aramada; arka koltuklar üzerinde bulunan spor çantaları içerisinde 40 paket halinde toplam 20 kilo 398 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak C.K. ve D.K. isimli şahıslar, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak-Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.




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