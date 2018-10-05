Van'da bir tırın dorsesinde 52 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın Gevaş ilçesinde polis ekipleri tarafından bir tırda yapılan aramada 52 kilo 90 gram eroin ele geçirildi. Narkotik ekipleri, 9 ayda düzenledikleri 129 operasyonda 4 ton 540 kilo 296 gram eroin ele geçirdi.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Gevaş ilçesinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan tırın dorsesinde arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği Alfa ile birlikte yapılan detaylı aramada; tırın dorsesine zulalanmış 102 paket halinde toplam 52 kilo 90 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak tır sürücüsü M.A. isimli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.A. isimli şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak - 4 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlediği 129 operasyonda toplam 4 ton 540 kilo 296 gram eroin maddesi ele geçirdi.