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15 Ağustos 2018 09:34

Van’da biri sağ 2 terörist ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda ağaca çıkarak saklanan bir terörist sağ, bir terörist ise ölü ele geçirildi.

Van’da biri sağ 2 terörist ele geçirildi

15 Ağustos 2018 09:34


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, bir grup teröristin Başkale ilçesi Sallıdere Mahallesi’ne geldiği ve eylem hazırlığı içerisinde olduğu bilgisinin vatandaşlar tarafından jandarmaya iletilmesi üzerine operasyon başlatıldığı belirtildi. Van İl Jandarma Komutanlığının 14-15 Ağustos’ta Van İl Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle yaptığı Şehit Jandarma Er Ekrem Kaygısız Operasyonu kapsamında arazi araması yapıldı. Operasyon sırasında bir ağaca çıkarak saklanan bir terörist sağ olarak yakalandı. Tespit edilen başka bir terörist ise teslim olması yönünde yapılan çağrılara ateşle karşılık vermesi üzerine ölü olarak ele geçirildi.


Yapılan aramada söz konusu teröristlere ait 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 4 adet el bombası, 8 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü, 122 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 119 adet AK-47 piyade tüfeği fişeği, 14 adet tabanca fişeği, 1 adet termal dürbün ele geçirildi.


Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği bildirildi.




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