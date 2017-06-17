Van’da ‘Birlik Zamanı’ iftar programı

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen iftar programına kentte bulunan bazı STK temsilcileri, kanaat önderleri, dergi aboneleri ile vatandaşlar katıldı. Programı organize eden Köklü Değişim Dergisi yazarlarından Zeynel Acar, İslam ümmetinin hiçbir zaman bu dönemki kadar birlik ve beraberliğe muhtaç olmadığını belirterek, “Birlik ve beraberlik lokal bir olgu değildir. Yani bölgesel birliktelik değil dünya genelinde bir hilafet makamı altında bir birliktelik sağlamalıdır. Müslümanlar eğer bu meseleyi idrak ederlerse mesele ortadan kalkar. Bugün Müslümanların bütün yer altı ve yer üstü zenginlikleri sömürülerek Müslümanlara karşı kullanılmaktadır. Dünya genelinde 1.5 milyar Müslüman var bu Müslümanlar birleşirse hangi süper güç bunların karşısında durabilir” dedi.

Katar’a uygulanan ambargonun bir benzerinin Türkiye’ye de uygulanmak istendiğini öne süren Acar “Katar örneğine baktığımızda Müslümanların eliyle Müslüman olan bir ülkeye ambargo uygulatılıyor. Bunu yapan da Avrupa ülkeleri ve ABD, bu ülkeler bir de utanmadan aynı ambargonun Türkiye’ye uygulanmasını istiyorlar. Onun için Müslümanlar bir an önce bu zulümlerden kurtulmak istiyorsa birlikteliğini sağlamalıdır. Bizler de o yüzden Türkiye genelinde bu sene düzenlediğimiz iftar programlarımıza ‘Birlik Zamanı’ temasını işliyoruz “ şeklinde konuştu.

Daha sonra konuşan Köklü Değişim Dergisi yazarlarından Abdullah İmamoğlu, ise Almanya’nın Başkenti Berlin’de verilen konferansın ardından buraya geldiğini ifade ederek, “Bu program ve iftarların temel gayesi ümmeti bir çatı altında toplayabilmektir. Bizim derdimiz bu birlik olma olgusunu sadece Ramazan ayıyla sınırlı tutmamak ve tüm zamanlara yaymaktır. Allah’u Teala da ayeti kerimede birlik olmamızı emrediyor. İnşallah bu tür etkinlikler birlik ve kardeşliğimize vesile olur” diye konuştu.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programı yemeğin ardında yapılan sohbetlerle sona erdi.