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20 Eylül 2017 14:00

Van’da bölgenin en güçlü itfaiyesi oluşturulacak

Van Büyükşehir Belediyesi, filosuna katacağı 26 yeni araçla bölgenin en güçlü itfaiyesini oluşturacak.

Van’da bölgenin en güçlü itfaiyesi oluşturulacak

20 Eylül 2017 14:00


Büyükşehir Belediyesi, tarihinin en büyük itfaiye aracı alımına hazırlanıyor. 17’si merdivenli olmak üzere 29 araç ve 286 personelle hizmet veren İtfaiye Daire Başkanlığı, alınacak olan 26 adet tam donanımlı ve teknolojik itfaiye aracıyla filosuna güç katacak. Alınacak araçlar içerisinde kentte ilk defa hizmet verecek olan 32 ve 44 metre tam otomatik hidrolik merdivenli itfaiye aracının yanı sıra 7 adet 18 metre hidrolik merdivenli itfaiye aracı, 1 adet 32 metre mafsallı tam otomatik hidrolik itfaiye aracı, 1 adet 44 metre tam otomatik hidrolik merdivenli itfaiye aracı, 3 adet 4x4 ilk müdahale ve söndürme aracı, 4 adet acil kurtarma aracı, 6 adet dar alan ilk müdahale ve söndürme aracı, 3 adet çift kabinli itfaiye aracı ve 1 adet tam donanımlı kurtarma aracı da yer alıyor.


Yüksek kabiliyetli ve teknolojik donanımlarla desteklenmiş itfaiye araçları ile yangına en hızlı şekilde müdahale etmeyi hedefleyen İtfaiye Daire Başkanlığı, ayrıca her ilçede itfaiye hizmet binası inşa edilmesi için de çalışmalarını sürdürüyor.


Önümüzdeki ay ihalesi yapılacak olan 26 aracın gelecek sene içerisinde hizmete girmesi bekleniyor.




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