Diğer
Kategoriler
20 Eylül 2017 11:38

Van’da bomba alarmı

Van’ın en işlek caddesindeki bir banka şubesinin önüne bırakılan şüpheli valiz, polis ekiplerini alarma geçirdi.

Van’da bomba alarmı

20 Eylül 2017 11:38


Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir banka şubesinin önündeki çöp kutusunun içine bırakılan şüpheli valiz, paniğe neden oldu. Valizi fark eden bir vatandaş, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, caddeyi tek yönlü trafiğe kapattıktan sonra valizin etrafına güvenlik şeridi çekti. Güvenlik şeridinin çekilmesiyle çevredekiler valizin etrafından uzaklaştırdı.


Daha sonra olay yerine gelen bomba imha ekipleri, özel kıyafetlerini giyerek şüpheli valize fünye yerleştirdi. Fünye yerleştirildiği esnada valizin boş olduğu tespit edildi.


Dikkatli bir şekilde açılan çantanın boş olması, çevredekilere derin bir nefes aldırdı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
26
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç