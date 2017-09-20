Van’da bomba alarmı

Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir banka şubesinin önündeki çöp kutusunun içine bırakılan şüpheli valiz, paniğe neden oldu. Valizi fark eden bir vatandaş, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, caddeyi tek yönlü trafiğe kapattıktan sonra valizin etrafına güvenlik şeridi çekti. Güvenlik şeridinin çekilmesiyle çevredekiler valizin etrafından uzaklaştırdı.

Daha sonra olay yerine gelen bomba imha ekipleri, özel kıyafetlerini giyerek şüpheli valize fünye yerleştirdi. Fünye yerleştirildiği esnada valizin boş olduğu tespit edildi.

Dikkatli bir şekilde açılan çantanın boş olması, çevredekilere derin bir nefes aldırdı.