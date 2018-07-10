Van’da camiler çocuklarla şenlendi

Türkiye genelinde olduğu gibi Van’da da okulların tatil olmasıyla beraber başlayan yaz Kur’an kurslarına çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Minik çocukların İslam dinini ve Kur’an’ı öğrenmeleri için gittikleri camiler adeta şenlendi.

Yaz tatilini fırsat bilen aileler, çocuklarını dinlerini öğrenmeleri için cami ve Kur’an kurslarına göndermeye başladılar. İl Müftülüğü tarafından kent merkezi, ilçe ve mahallelerde açılan kurslara katılan öğrenciler, Kur’an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin hayatı, temel dini bilgiler ve güzel ahlak gibi konularda eğitim alıyor.

İHA muhabirine konuşan Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas, kent genelinde 2 bin 250 kişiden fazla personel ile çocuklara kurs verdiklerini belirtti. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 60 bin öğrenciye ulaştıklarını anımsatan İl Müftüsü Arvas, “Yaz Kur’an kursları için ilimizde bütün hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız. Her sene yaz kurslarında ilimizde hem sayı bakımından, hem hizmet, hem de mekan bakımından bu faaliyetlerimiz artarak devam ediyor. Şu anda 2 bin 250 kişiden fazla cami imamları, müezzinler, sözleşmeli ve fahri Kur’an kursu öğreticileri marifetiyle kayıtları alıyoruz. Geçen yıl 60 bin öğrenciye ulaştık. Bütün cami, Kur’an kurslarımız ve yetmediği takdirde başka mekanlarda her taraf çocuk açacaktır. Biz bu konuda bütün hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız” dedi.

Anne ve babalara çağrıda bulunan Arvas, Allah’ın bir nimet olarak bahşettiği evlatlardan, ebeveynleri sorumlu tutacağını dile getirdi. Çocukları topluma en iyi şekilde kazandırmak gerektiğini belirten Arvas, “Ümmet vasfını kazanmak ve bu ümmet vasfını kazandıracak evlatları yetiştirmek, ümmeti Muhammedin her ferdinin üzerinde titizlikle durması gereken bir husustur. Güzel davranışları kazandıracak gençleri, çocukları yetiştirmek biz öldükten sonrada bizlere yararlı olacaktır. Öldükten sonra da anne ve babasına dua edecek bir evlat yetiştirmemiz lazım. Gençlerimize, çocuklarımıza bu şekilde el atmak lazımdır. Çünkü bunlar bizim için bir emanettir. Bu emaneti en güzel şekilde topluma kazandırmamız lazım" diye konuştu.

Her geçen gün katılımın artarak devam ettiğini dile getiren Kur’an Kursu öğreticisi Erdal Acar ise, öğrencilerin yaz talinde camiye geldiğini belirterek, “Öğrencilerimize elifbayı, Kur’an-ı Kerim’i, dini bilgileri, Peygamber Efendimizin hayatını öğretmeye çalışıyoruz. Katılım gittikçe artıyor. Öğrencilerimizin ilgi ve alakaları gayet iyidir. Ailelerin çocuklarını camiye göndermelerini tavsiye ediyoruz” dedi.

Kur’an kurslarında Kur’an-ı Kerim’i öğrenmenin yanında, dini bilgileri de öğrendiklerini söyleyen minik öğrenciler de internet kafelere giden arkadaşlarını camiye çağırdıklarını ifade ettiler.