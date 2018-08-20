Van’da çifte bayram

Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan ve başkan yardımcısı Burhan Baran ile birlikte birçok işletmeye ziyarete giderek yerinde kontrolleri yaptılar. Bal hasadı için gerekli çalışmaların son aşamalarının gözden geçirilip bu yılki bal hasadı ile ilgili bizzat yerinde kontrol yapıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan başkan yardımcısı Burhan Baran, 2018 yılı bal hasadı için arıcıların gerekli hazırlıklarını şimdiden başlattığını söyledi. Vanlı arıcıların çiftte bayram yaşayacaklarını ifade eden Baran, hijyene son derece önem verdiklerini, organik üretimin en önemli husus ve bal hasadında arı kaybına meydan vermeden hızlı bir şekilde zamanında yapılmasına dikkat çekti. Dolara inat bal üretimin daha da artması gerektiğini, daha fazla üretim yapacaklarını ifade eden Baran, birçok işletmeyi yerinde ziyaret ederek bölgedeki arıcılar ve üreticiden bilgi alarak hem bal sezonuyla ilgili verim ve rakamları olarak hem de bayramdan sonra Eylül ayın başlarında hasatla ilgili zamanın doğru zaman olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.

2018 yılı içinde bulundukları sezonun arıcılarla yaptıkları görüşmede üreticilerin çok verimli bir sezon olduğunu söylediklerini ifade eden Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, bal rekoltesinde herhangi bir kalite düşüklüğü olmadığını dile getirdi. Aksine bu yıl çok iyi bir sezonu geride bıraktıklarını söyleyen Tandoğan, “Van ve ilçelerinde bal hasadı bayram sonrası başlayıp yaklaşık 30 Eylül’e kadar bir aylık bir sürede hasat devam edecek. Yakın zamanda en kaliteli ballar raflardaki yerlerini almaya gün sayıyor” dedi.