Van’da çipli kimlik kartı başvuruları başladı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da yeni çipli kimlik kartları için başvurular başladı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından daha önce 11 pilot ilde başlatılan çipli kimlik kartı uygulaması, bugün itibariyle tüm illerde başladı. Sabah saatlerinden itibaren ilçe nüfus müdürlüklerine giden vatandaşlar çipli kimlik kartı başvurusunda bulundu. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Van İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mehmet Seven, 14 Mart 2016 tarihinde pilot il Kırıkkale’de başlayan daha sonra 11 ilde devam eden çipli kimlik kartı uygulamasının bugün itibariyle tüm illerde başladığını söyledi. 2 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yeni çipli kimlik kartları için başvuruların alındığını ifade eden Seven, yeni kimlik kartlarını almak isteyen vatandaşların ilçe nüfus müdürlüklerine bizzat müracaat etmeleri gerektiğini hatırlatarak, "Yeni kimlik kartı almak isteyen vatandaşlarımızın, biyometrik fotoğraf ile bizzat ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat etmesi gerekiyor, ilk defa kimlik kartı başvurusunda bulunacak kişilerin nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılacak. 15 yaşından küçüklerin kimlik kartlarını anne, baba ya da kanuni varisleri alabilecek, 15 yaşını bitirip 16 yaşından gün almış kişiler kimlik kartını almak için şahsen anne, baba, veli veya varisi ile müracaat edebilecektir" dedi.

Eski kimlik kartlarının verildiği tarihten itibaren 10 yıl geçerli olduğunu kaydeden Seven, "Yeni kimlik kartlarında da bu uygulama devam edecek. Yeni kimlik kartlarının ülke genelinde dağıtılmasının Bakanlığımız tarafından 3 yılda tamamlanması hedefleniyor. Yeni kimlik kartı için müracaat eden vatandaşlarımızın işlemleri yapıldıktan sonra bilgiler Nüfus Genel Müdürlüğüne gönderiliyor, yaklaşık 1 hafta içinde hazırlanan yeni kimlik kartları vatandaşların verdikleri adreslere gönderiliyor" ifadelerini kullandı.

Çipli yeni kimlik kartlarında kişinin ad, soyad, anne ve baba adı bilgilerinin yer aldığını ifade eden Seven, diğer bilgilerin ise çipe yüklendiğini kaydetti. Yeni kimlikler için ödenecek ücretin 16 TL olduğunu belirten Seven, kayıp işlemleri için ise 36 lira ücret alınacağını sözlerine ekledi.