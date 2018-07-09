Van’da ‘Çocuk Üniversitesi’ açılışı

Van YYÜ Çocuk Eğitimi ve Uygulama Merkez Müdürlüğü tarafından çocukların ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak, onlara bilim, teknoloji ve kabiliyet alanlarında nitelikli eğitimler vermek amacıyla kurulan ‘Çocuk Üniversitesi’ eğitimlerine başladı. Eğitim Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen açılış programıyla öğrenci velilerine ve çocuklara seminer verildi.

Çocuklara çağın bilimsel, sosyal ve kültürel gelişmeleri hakkında bilgi vermek, yetenekleri doğrultusunda gelişmelerini sağlamak amacıyla eğitimlerine başlayan Çocuk Üniversitesine, Van’dan 45 çocuk kayıt yaptırdı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Çocuk Eğitimi ve Uygulama Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Asiye Parlak Rakap, Çocuk Üniversite ile Van YYÜ’nün bölgede bir farkındalık oluşturacağını belirtti. Çocuk Üniversitesi amacının çocuklara bir işi yaparak ve yaşayarak öğrenme fırsatı sağlamak olduğunu ifade eden Rakap, “Üniversite ve toplum işbirliğine dayanan bir uygulama ve çocuklarımızın sadece ders görmesi, akademik anlamda yetişmesi değil, aynı zamanda oynayarak, deneyimleyerek çalışmalar yürütmesini hedefliyoruz. Üniversitemizin öncelikle bölgemize anlamlı bir farkındalık oluşturacağını düşünüyoruz. Çünkü geleceğimiz olan çocuklarımız için de güzel çalışmalar yürütmek istiyoruz” dedi.

Yaz döneminde 3 programla eğitim faaliyetlerine devam edeceklerini dile getiren Rakap, “Bunun sebebi merkezimizin çok yeni oluşu. Merkezimiz 30 Nisan 2018 yılında kuruldu. Yaz dönemi için 3 program ayarladık. Bunlardan ilki 6-9 yaşa yönelik doğa okulu. Yenilikçi fen laboratuvarında 11-13 yaş grubuna yönelik çalışmalar yürütülecek. Sanal gerçeklikte de yine 11-13 yaş grubuna yönelik çalışmalar yürütülecek. Kayıtlarımız doldu, yaklaşık 45 öğrenci eğitimlerine devam edecekler” diye konuştu.

“Bütün çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz”

Eğitim faaliyetlerinde bütün çocuklara ulaşmayı düşündüklerini ifade eden Rakap, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Başvurularımızda herhangi bir kriter yoktu. Başvurularda dezavantajlı çocukların olmasını çok istedik. Ancak yaz dönemi olmasından ve kampüse gidiş gelişlerin çok kolay olmamasından dolayı daha çok kampüs içerisinden hocalarımızın çocuklarıyla çalışmalar yapacağız. Ancak farklı projeler ve çalışmalarla bütün çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz.”

Çocuk yetiştirirken, ‘Ağaç yaşken eğilir’ mantığıyla görmemek gerektiğini ifade eden Vali Yardımcısı Mehmet Parlak ise, “Çocuğu özgür bırakmak gerekiyor. Ancak milli ve manevi değerlerle donanmış bir şekilde geleceğimizin yarınları, ülkemizin umudu olan çocuklarımızın, toplumun sahip olduğu değerler çerçevesinde yetişmesi de büyük önem arz ediyor” şeklinde konuştu.

Programa Van Vali Yardımcısı Mehmet Parlak, Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demirel, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çicekli, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, öğrenci velileri ve çocuklar katıldı.