Van’da Çocuk Üniversitesi kuruldu

Van YYÜ’de bünyesinde, çocukların ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak, onlara bilim, teknoloji ve kabiliyet alanlarında nitelikli eğitimler vermek amacıyla Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü kuruldu. Konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Çocuk Üniversitesini kurduklarını belirterek, temmuz ayı içerisinde eğitimlere başlayacaklarını söyledi.

Çocuk Üniversitesinde eğitim gören çocuklara üniversitenin bütün imkanları sunulacaklarını ifade eden Rektör Battal, “Üniversitemizde Çocuk Üniversitesini kurmuş durumdayız. Bütün izinleri aldık ve Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünü de kurduk. Bu kapsamda yönetim kurulu ve programlar oluştu. Ortaokulu, liseler ve anasınıfları yaz tatiline girdikten sonra çocuk üniversitemizin kayıtlarını alacağız. Bu kapsamda çocuk üniversitemizin eğitim öğretimine başlamış olacağız. Planlarımıza göre birinci dönem eğitimleri için haziranın son haftası içerisinde kayıtları alacağız. Temmuz ayı içerisinde de eğitimine başlayacağız. İkinci dönem ve asıl güçlü eğitim sürecine de güz dönemi itibarıyla başlamış olacağız” dedi.

“Çocuk Üniversitesi bölgede ilk”

Çocuk Üniversitesinin bölgede ilk olduğunu açıklayan Rektör Battal, “Çocuklarımızın üniversiteyle tanışmasını temin etmiş olacağız. Hem de üniversitede alanında uzmanlaşmış hocalarımızın, çocuklarımızla beraber topluma daha etkin, daha güçlü bireyler ve özgüveni yüksek bireyler kazandırmak için çocuk üniversitesinde hizmet verecekler. Program ve müfredatlarımızı çıkardık. Amacımız üniversiteyi tanıtmak. Şu anda içinde bulunduğumuz bilimsel, sosyal ve kültürel bütün olaylarla ilgili bilgiler vermek, çocukları o anlamda yönlendirmek ve uzman kişiler tarafından süreci takip etmektir. Süreç itibariyle bölgemiz ve ülkemiz için çok önemli işler çıkacağına inanıyoruz. Bu çalışma bölgemizde ilk oldu. Dolayısıyla ben bu çalışmalarından dolayı yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum” dedi.

Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Asiye Parlak ise, Çocuk Üniversitesi ile amaçlarının üniversiteyi toplumla bütünleştirmek olduğunu belirterek, “Çocuklarımızın kariyer planlamalarından onlara destek olacak altyapıyı sağlayabilmeyi amaçlıyoruz. Çünkü önümüzdeki yıllarda biliyoruz ki var olan mesleklerin çoğu olmayacak. Geleceğin meslekleri neler olacak, çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren bunun altyapısını kazandırmak istiyoruz. Bu alanda deneyimli olan hocalarla işbirliği yapıyoruz” diye konuştu.

Yaz okulunda açmayı planladıkları 4 farklı program olacağını sözlerine ekleyen Parlak, "Başvurular 25-29 Haziran tarihinde internet üzerinde başlayacak. Tabi bu programlar gittikçe zenginleşecek. Bunlardan biri 6-9 yaş grubuna hitaben doğa okulu, diğeri sanal gerçeklik programı 11 yaş üstü çocuklar için planlandı. Diğeri eleştirel düşünce deneyleri program yine bu da 11 yaş için planlandı. Sanal gerçeklik ve eleştirel düşünce programı bir dönemlik olarak planlandı. Ancak doğa okulu ve tıp okulu 3 dönemlik planlanan programlar. 3 dönem sonunda çocuklarımız mezun olacak ve bir mezuniyet töreni düzenleyeceğiz. Rektörümüzün katılımıyla onlara katılım belgelerini vereceğiz. Başvurularımız 25-29 Haziran’da olacak. İnternet sitesi üzerinden iletişim bilgilerimize erişebilirler” şeklinde konuştu.