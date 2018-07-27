Van’da çocuk ve gençler için 7 yeni proje hayata geçiriliyor

DAKA Van hizmet binasında gerçekleştirilen imza törenine DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Levent Karadağ, Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdurrahman Çohaz, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, Van Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Hanefi Baykara, kurum yetkilileri ve DAKA birim başkanları katıldı. Törende konuşan DAKA Genel Sekreteri Güray ve kurum amirleri, projelerin hayırlı olması temennisinde bulunarak projelere katkısı bulunanlara teşekkürlerini ilettiler.

DAKA’dan yapılan açıklamada, imza töreni gerçekleştirilen projelerden birincisinin Tuşba Kaymakamlığının 975 bin TL bütçeli ve 878 bin TL hibe tutarlı “Tuşba Kent Tiyatrosu” projesi olduğu belirtildi. Açıklamada, “Proje ile 12-29 yaş arası örgün öğretime devam eden kişilere ve çeşitli sebeplerle eğitime devam edememiş kişilere tiyatro, müzik, enstrüman, dans, roman ve masal anlatımı eğitimleri verilecek ve ayrıca kültür-sanat festivali düzenlenecek. İkinci proje olan Türkiye Bilişim Derneğinin 747 bin TL bütçeli ve 665 bin TL hibe tutarlı ‘Dijital İpekyolu Atölyesi: Geleceği Kodlayan 65 Vanlı’ projesi ile Van’da bir eğitim atölyesi oluşturulacak. Bu atölyede 9-14 yaş arası 160 öğrenciye temel bilişim, 45 öğrenciye ileri düzey dijital teknoloji ve STEM eğitimi, 18-24 yaş arası Van ilinde ikamet eden işsiz en az lise mezunu 120 gence temel bilişim ve dijital beceri eğitimi ile 20 gence ileri düzey eğitim verilecek. 65 kişi Van’da 65 esnafın dijital dönüşümüne katkı sağlayacak. Proje kapsamında online kodlama eğitim platformu da kurulacak. Üçüncü proje İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 654 bin TL bütçeli ve 589 bin TL hibe tutarlı “Kodlavan” projesi ile robotik ve kodlama, STEM ve 3D yazıcı eğitimleri verilecek. Maker atölyeleri oluşturulacak ve il genelinde RoboVAN robotik yarışması düzenlenecek. Proje sonunda, proje süresince yapılan çalışmaların sergisi yapılacak ve öğrencilerin öğrenmelerinin kalıcı hale gelmesi sağlanacak. Dördüncü proje Van İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 508 bin TL bütçeli ve 404 bin hibe tutarlı ‘Eğitim ile Şekillenen Gelecekler’ projesi ile zihinsel, işitme, görme ve öğrenme güçlüğü alanlarında yetersizliği bulunan çocuklar ve otizmli çocuklar için eğitim programlarına uygun özel materyaller geliştirilip tasarlanacak ve üretime geçilecek. Beşinci proje Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün 351 bin TL bütçeli ve 315 bin TL hibe tutarlı ‘Çocuk ve Gençlik Kampüsü’ projesi ile İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde ikamet eden dezavantajlı çocuk ve gençlere yönelik robotik ve kodlama, photoshop programıyla web ara yüzü hazırlama, bilgisayar kursu ve web tasarım, savat işlemeciliği, afiş hazırlama, fotoğrafçılık ve photoshop eğitimleri verilecek. Çocuklar badminton, judo ve oryantiring gibi faaliyetlerle buluşturularak yeteneklerinin geliştirilmesi sağlanacak. Altıncı proje Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Derneğinin 231 bin TL bütçeli ve 208 bin TL hibe tutarlı ‘Engelleri Hep Birlikte Aşıyoruz’ projesi ile 15-24 yaş arası bedensel engelli gençlere yönelik spor, sanat, bilişim gibi alanlarda kurs ve etkinlikler düzenlenerek gençlere meslek edindirilecek ve toplumsal hayata adaptasyonları artırılacak. Ayrıca, Van’ın yedinci projesi olan Edremit Kaymakamlığının 1 milyon TL bütçeli ve 980 bin TL hibe tutarlı ‘Mikrodan Makroya Dünyamız ve Evren’ projesi ise Edremit ilçesine bağlı 80 okulda öğrenim gören öğrencilere bilim, uzay ve teknoloji konularında genel ve güncel bilgiler aktararak eğitim vermek ve gençler arasında bilim farkındalığı oluşturmak amacıyla planetaryum ve gözlemevi kurulacak. Böylece, ‘2018 Yılı Çocuk ve Gençlerin Kalkınmaya Entegrasyonu Mali Destek Programı (ÇGMDP)’ kapsamında Van ilinden 7 projenin imzalanmasıyla 4 milyon 42 bin TL, Hakkâri ilinden 3 projenin imzalanmasıyla 1 milyon 958 bin TL olmak üzere toplamda 10 proje için 6 milyon TL hibe desteği çocuk ve gençlerin hizmetine sunulmuş olacak. Faydalanıcıların da katkılarıyla toplam 6 milyon 756 bin TL tutarında proje uygulanmış olacak” denildi.