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Van'da Cumhuriyet Ortaokulu meclis başkanını seçti

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yürüttüğü "Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri" projesi kapsamında Van merkez İpekyolu Cumhuriyet Ortaokulu’nda ‘Okul Meclis Başkanı Seçimi’ yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yürüttüğü "Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri" projesi kapsamında Van merkez İpekyolu Cumhuriyet Ortaokulu'nda ‘Okul Meclis Başkanı Seçimi' yapıldı.


Cumhuriyet Ortaokulunda yapılan Okul Meclis Başkanı seçiminde M. Metehan Polater adlı öğrenci en fazla oyu alarak meclis başkanı oldu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Seyithan Ekinci, “Öğrencilerimizde demokrasi bilincini ve kültürünü oluşturabilmek adına okul meclis başkanı seçimi okulumuzda, Millî Eğitim Bakanlığı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri yönergesine göre belirlenen kurallar çerçevesinde ve demokratik seçim esaslarına uygun bir şekilde yürütüldü. Okuldaki seçim süreci aday öğrencilerin kendilerini ve de projelerini tüm öğrencilere anlatmalarıyla başladı. Tam bir seçim havası oluştuktan sonra bugün öğrencilerimiz kurallara uygun şeffaf bir ortamda oylarını kullandılar. Oy kullanma süreci bittikten sonra yine aynı hassasiyetle oyların sayımı yapılıp sonuçlar öğrencilere ilan edildi. Okul Meclis Başkanı seçim sonucunda; M. Metehan Polater adlı öğrencimiz en fazla oyu alarak meclis başkanı olmuştur. İnanıyorum ki, bu tür faaliyetler eğitim ve demokrasi adına bilinçli bireyler yetiştirmemizde önemli bir rol oynayacaktır” dedi.

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