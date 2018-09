Van’da DAKA destekli ‘Robotik Kodlama’ kursu

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İpekyolu Gençlik Merkezi Robotik Atölyesinde, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen ‘Gençlik Liderleri Analitik Düşünüyor’ projesine katılarak başarılı olan 25 lider ve gönüllü genç, Robotik Kodlama sertifikalarını Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç’tan aldılar.

İpekyolu Gençlik Merkezinde düzenlenen sertifika dağıtım töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) destekleriyle İpekyolu Gençlik Merkezinde yaklaşık 1,5 aylık bir eğitim programı çerçevesinde gençlik liderleri ve gönüllü gençlere yönelik Yüzüncü Yıl Üniversitesi onaylı Robotik Kodlama programının bugün itibari ile sona erdiğini söyledi. İnanç, “25 gençlik lideri ve gönüllü gençlere robotik kodlama, kodlama ile eğitici oyunlar eğitimi, temel kodlama ile mekanik bileşenleri bir araya getirerek robot yapmayı ve bu robotları kodlayarak çalıştırma eğitimleri verildi. Gençlik liderlerimiz, eğitmenlerimizden öğrendiklerini ilimizde bulunan 8 gençlik merkezimizdeki gençlerimize aktaracaklardır. Bizler Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile birlikte gençlerimiz için geleceğin teknolojisini tasarlama konusunda ilk adımlarımızı, lider ve gönüllü gençlerimize vermekle birlikle atmış olduk” dedi.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise, “Çağımız teknoloji çağı ve teknolojinin kodlarını her anlamda her sahada ve her gencimize aşılamak için bu ve benzeri tüm projelere destek vermeye devam edeceğiz. Ülkemizin bu zor zamanlarında tasarruf ile dengeyi sağlayabiliriz, ama yükselmek ve gelişmek için üretim ekonomisine dönmemiz lazım. Üretim ekonomisinin en önemli ayaklarından biri de teknolojidir. Teknolojide tüketen değil üreten bir nesil geleceği için bu projeler önemlidir” diye konuştu.

Program, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç’ın sertifikaları dağıtmasıyla son buldu.