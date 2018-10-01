Van'da ‘ders destek merkezleri' kuruyor

Van Büyükşehir Belediyesi; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ‘ders destek merkezleri' kuruyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulacak olan ‘ders destek merkezleri', hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki kategoride ders bazlı eğitimler verecek. İlk etapta kültür merkezinde açılacak olan ders destek merkezleri ile özellikle maddi anlamda dezavantajlı olan öğrenciler, özel eğitim imkanı bulacak.

Konuya ilişkin bilgi veren Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Tevfik Tepe, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun talimatları ile eğitime her alanda destek sağladıklarını söyledi.

Ders destek merkezleri ile ilgili planlamalarını tamamladıklarını belirten Tevfik Tepe, “Buradaki temel hedefimiz ders bazlı sıkıntı yaşayan ve özel eğitim kurumlarına maddi sebeplerden dolayı gidemeyen ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerimize alternatif ders imkanları sağlamaktır. Ders destek programlarımızı hazırladık. İnşallah önümüzdeki günlerde buralarla ilgili kayıt işlemlerimiz de başlayacak. Buradaki öğrencilerimize tıpkı sürekli eğitim merkezlerimizde olduğu gibi ücretsiz kaynak kitap ve deneme sınavları da vermeyi planlıyoruz” dedi.

Ayrıca Van Büyükşehir Belediyesi, 2017-2018 eğitim öğretim yılında 364 öğrenciyi üniversite sıralarına yerleştirerek büyük bir başarıya imza atmıştı.